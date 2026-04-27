Terremoto a Hokkaido in Giappone con scossa di magnitudo 6,1, la "previsione" sul mega-sisma si è avverata

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito il nord del Giappone. Il sisma, localizzato a circa 96 km di profondità nel settore meridionale di Hokkaido, è stato registrato intorno alle 5:30 locali di lunedì 27 aprile (le 23:30 italiane). Nonostante l’intensità, le autorità (Jma e Usgs) non hanno diffuso allarmi tsunami.

Nuovo terremoto in Giappone

L’area interessata dal nuovo sisma è relativamente poco popolata. Gli esperti avvertono del possibile rischio di smottamenti e frane nelle zone dove la scossa è stata avvertita con maggiore vigore.

Queste le esatte coordinate geografiche dell’ultimo sisma che ha colpito il Giappone: latitudine 42.4336 e longitudine 143.1910.

La “previsione” sul mega-sisma

Il 20 aprile in Giappone c’era stato un terremoto ancora più forte a Tohoku, una regione dell’isola di Honshu, con una scossa di magnitudo 7,5, con conseguente allerta tsunami che, fortunatamente, è poi rientrata. Le vibrazioni erano state avvertite anche a Tokyo, dove i grattacieli hanno oscillato.

Secondo quanto riferito da LaPresse, l’Ufficio del Gabinetto e la Jma avevano parlato dell’1% di probabilità che un mega-terremoto si verificasse sulla costa settentrionale del Giappone entro una settimana.

L’avviso delle autorità giapponesi, era stato precisato, non era una previsione vera e propria, ma una esortazione ai residenti a rimanere all’erta e preparati, procurandosi scorte alimentari e kit di pronto soccorso.

Perché in Giappone ci sono tanti terremoti

Il Giappone è noto per la frequenza dei terremoti. L’arcipelago giapponese si trova in un’area dove si incontrano diverse placche continentali e oceaniche, che causano frequenti terremoti e il proliferare di vulcani e sorgenti termali su tutto il territorio nazionale. Se i terremoti si verificano sotto o vicino all’oceano, possono provocare tsunami.

La Cintura di fuoco del Pacifico

Con la locuzione di “Cintura di fuoco” del Pacifico (o “Anello di fuoco” o “Ring of fire”) si indica una zona caratterizzata da frequenti terremoti ed eruzioni vulcaniche, estesa per circa 40.000 km.

Tra i Paesi attraversati dal Ring of fire, il Giappone è quello situato nella zona più pericolosa. Il Giappone si trova infatti all’incrocio di tre placche:

quella pacifica che si muove verso ovest;

quella eurasiatica che preme in direzione opposta;

quella nordamericana che preme verso ovest.