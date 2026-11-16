Terremoto a L'Aquila, scossa di magnitudo 3,2 a Pizzoli: abitanti svegliati nel cuore della notte

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La terra torna a tremare in Abruzzo. Nelle prime ore del 16 novembre c’è stato un terremoto di magnitudo 3.2 in provincia dell’Aquila, con epicentro nei pressi di Pizzoli. La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione, molti sono stati svegliati nel cuore della notte.

Terremoto di magnitudo 3.2 in Abruzzo

Nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 novembre c’è stato un terremoto di magnitudo 3.2 in Abruzzo. Il sisma si è verificato alle 00.26 e ha colpito il territorio della provincia dell’Aquila.

Stando ai dati della sala sismica Ingv di Roma, la scossa è avvenuta a una profondità di 10 chilometri ed è stata nettamente avvertita dalla popolazione.

Epicentro a Pizzoli vicino L’Aquila

L’epicentro del terremoto è stato localizzato nei pressi dei comuni di Pizzoli e Barete, tredici chilometri a nord dell’Aquila e a 20 chilometri da Amatrice (Rieti). Non ci sono segnalazioni di danni o feriti.

La scossa è stata sentita dalla popolazione nel capoluogo abruzzese e in tutta la provincia, ma anche in quelle vicine di Teramo e Rieti. Tanti i commenti sui social degli abitanti che sono stati svegliati nel cuore della notte dalla scossa.

Il rischio sismico in Abruzzo

Gli abitanti di quelle zone sono purtroppo abituati agli eventi sismici, in molti è ancora fresco il ricordo dei devastanti terremoti che colpirono L’Aquila nel 2009 e l’area tra Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio nel 2016.

L’Abruzzo è infatti la seconda regione italiana per superficie al massimo livello di pericolosità sismica, dopo la Calabria. Un terzo della regione, la zona appenninica, è classificato in zona sismica 1, quella con il più elevato livello di pericolosità.