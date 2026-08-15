Terremoto a Linguaglossa in provincia di Catania, sisma di magnitudo 3.9 ha divelto le strade

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

C’è stato un terremoto a Linguaglossa, in provincia di Catania. Il sisma è stato di magnitudo 3.9, come comunicato dall’Ingv. La scossa è stata rilevata alle 12.24 alla profondità di un chilometro con l’epicentro a 7 chilometri dal centro abitato. Si sono registrati alcuni danni lievi alle strade dei comuni interessati ma non risultano ulteriori conseguenze.

Terremoto a Linguaglossa, nel Catanese

Ferragosto con spavento per i comuni del Catanese che hanno avvertito alcune scosse di terremoto intorno all’ora di pranzo del 15 agosto.

È scattato l’allarme nei comuni pedemontani dell’Etna per un sisma di magnitudo 3.9 con epicentro nei pressi di Linguaglossa. Oltre a qualche piccolo danno al manto stradale, non risultano grosse conseguenze.

Sisma di magnitudo 3.9: la situazione

L’epicentro è stato registrato nei pressi di Linguaglossa mentre l’ipocentro è stato localizzato a 7 km dal centro abitato e ad appena 1 km di profondità, cosa che ha amplificato la percezione del movimento tellurico tra la popolazione.

Sono state diverse le scosse sismiche. Dopo l’evento principale delle 12:24, gli strumenti dell’Ingv ne hanno registrato altre di minore entità nella stessa area, sempre a una profondità di un chilometro: alle 12:40 (magnitudo 1.4), alle 12:45 (magnitudo 1.1) e alle 12:49 (magnitudo 1.1).

Il terremoto è stato nettamente avvertito dalle persone presenti nell’area. Non si registrano feriti. Sul posto gli uomini della forestale e i carabinieri.

La scossa ha divelto alcune strade

Come riferisce La Sicilia, i tecnici sono al lavoro mentre le forze dell’ordine sono intervenute per mettere in sicurezza questi luoghi ed assistere eventuali persone in difficoltà. Le zone colpite dal terremoto sono quelle del versante nord dell’Etna, nella zona di Piano Provenzana e dei comuni pedemontani.

A muoversi è stata la Faglia della Pernicana che ha provocato diversi danni al manto stradale nei pressi della zona dell’epicentro. Come mostrano i primi video pubblicati a pochi istanti dal terremoto e le prime immagini diffuse da Rai News, alcune strade sono state divelte, come quella che da Piano Provenzana Etna Nord porta a Linguaglossa, Catania.

Il terremoto ha lasciato segni evidenti sul territorio: nei filmati si vedono spaccature lineari nel suolo, come quella venutasi a creare sull’asfalto lungo la strada regionale Mareneve, all’altezza del “Clan dei Ragazzi”. Le conseguenze del sisma hanno interessato anche la viabilità con la chiusura totale al traffico delle strade coinvolte.