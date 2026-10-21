Terremoto a Milo vicino Catania con scossa di magnitudo 3,8, "sentita un'esplosione, tanta paura"
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata nella zona di Catania, con epicentro a Milo
La terra torna a tremare in Sicilia. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 si è verificata nella mattinata del 21 ottobre nella zona di Catania. L’epicentro è stato localizzato nei pressi di Milo, alle pendici dell’Etna.
Terremoto a Milo vicino Catania
Un terremoto di magnitudo 3.8 si è verificato alle 8.49 di oggi, mercoledì 21 ottobre 2026, in provincia di Catania.
L’epicentro della scossa, registrata dalla Sala operativa dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), è stato localizzato nel territorio di Milo, alle pendici dell’Etna.
Scossa di magnitudo 3.8
Stando ai dati dell’Osservatorio etneo dell’Ingv, il sisma, di magnitudo 3.8, è avvenuto a una profondità di 4 chilometri.
La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione in numerosi comuni del Catanese e del Messinese, fino a Catania.
Al momento non risultano segnalazioni relative a danni o feriti.
“Sentita un’esplosione”
La scossa di terremoto è stata sentita dalla popolazione in tutta l’area ionico etnea, da Taormina ad Acireale.
Numerose le segnalazioni sui social, c’è chi scrive di averla sentita “molto forte” nelle zone di Giarre e Zafferana Etnea. “Sentita un’esplosione, tanta paura”, scrive un abitante di Milo, vicino all’epicentro del sisma.
Il sisma è stato avvertito, meno intensamente, anche a Catania e in molti altri centri della provincia.
Segnalazioni anche in diversi comuni della provincia di Messina fino a Patti, sulla costa tirrenica.
Nella zona di Catania, un’area classificata ad elevata pericolosità sismica, ci sono state diverse scosse nei giorni scorsi, tra cui una di magnitudo 3.2 avvenuta il 18 ottobre, con epicentro a Bronte.