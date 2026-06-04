Terremoto a Moliterno vicino Potenza con scossa di magnitudo 3,0, "sentita con boato, che spavento"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3,0 è stata registrata poco dopo le 6 a Moliterno, in provincia di Potenza, a una profondità di 13 chilometri. Il sisma è stato distintamente avvertito nei Comuni limitrofi al centro della Val d’Agri, tra cui Tramutola, Grumento Nova e Sarconi. La popolazione se n’è accorta anche a Potenza, città a 40 chilometri di distanza dall’epicentro. “A Tramutola forte boato e tremore avvertiti chiaramente, speriamo sia finita qui”, ha scritto un utente su Facebook. “Ho sentito muoversi letto e tapparelle”, ha dichiarato un altro.

Paura tra la popolazione e persone in strada

I Comuni dell’area e la Protezione Civile territoriale hanno subito attivato le procedure di urgenza e fatto scattare il controllo sul territorio. Ma, già dalle prime verifiche, non si registrano feriti o danni a edifici.

Il fenomeno ha generato diffusa paura tra la popolazione che, nei paesi più prossimi all’epicentro, si è riversata in strada per qualche minuto. Il rientro dell’emergenza li ha poi convinti a tornare in casa.

Su pagine dedicate alle comunità locali, come “Invaldagri”, alcune persone hanno segnalato come il terremoto sia stato avvertito anche in centri più distanti, come Laurenzana. Fino ai paesi di confine in Campania e Calabria.

Oltre a Moliterno e Tramutola, tra i quali si è posizionato l’epicentro del sisma, figurano altri tre Comuni nel raggio di 10 chilometri: Grumento Nova e Sarconi (Potenza) e Montesano sulla Marcellana (Salerno). Altri 11 Comuni sono invece inseriti nel raggio di 20 chilometri, sempre divisi tra le province di Potenza e Salerno.

Le scosse dei giorni precedenti

Il terremoto odierno segue di due giorni quello di magnitudo 6,2 registrato nella notte del 2 giugno, al largo della costa calabrese di Amantea con epicentro a 250 chilometri di profondità, avvertito anche in Basilicata e in parte del Mezzogiorno.

Sempre a Moliterno alle 23.37 di domenica 31 maggio si era verificata un’altra scossa di magnitudo 2,7 in una zona a 6 chilometri ad ovest del paese, sempre a una profondità di 13 chilometri.