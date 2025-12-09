Terremoto a Montefredane con scossa di magnitudo 3,0, scuole chiuse dal sindaco: "Non tornerò a dormire"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La terra è tornata a tremare in provincia di Avellino. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata un minuto dopo la mezzanotte a Montefredane. Già il 25 ottobre, nella medesima zona, c’era stato un evento sismico. Il sindaco Ciro Aquino ha firmato un’ordinanza tramite cui le scuole sono state chiuse a scopo precauzionale. Il primo cittadino ha inoltre dichiarato che non sono stati segnalati danni, sebbene la scossa sia stata avvertita da larga parte della popolazione.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha rilevato il movimento sismico a una profondità di 11 chilometri. “Al momento non si registrano danni a persone o cose”, ha rassicurato Ciro Aquino apparendo in un video sui social.

Dopo che è stato avvertito il terremoto, il primo cittadino si è immediatamente messo in contatto con la Prefettura di Avellino. Sul posto si sono precipitati i carabinieri per le prime verifiche.

Nel frattempo Aquino ha emanato, in via precauzionale, un’ordinanza di chiusura delle scuole per martedì 9 dicembre. La decisione è anche stata presa al fine di “effettuare le verifiche tecniche di integrità strutturale degli edifici”.

“A quanti mi hanno scritto, desidero rassicurare che la situazione sembra sotto controllo. Le verifiche più accurate saranno effettuate con la luce del giorno”, ha aggiunto il primo cittadino.

Il sindaco: “Siamo scossi, non ci aspettavamo nuovi eventi sismici”

“Siamo scossi – ha continuato Aquino – perché non ci aspettavamo nuovi eventi sismici. Credevamo che lo sciame di fine ottobre fosse concluso e invece siamo alle prese con nuove scosse. Siamo in contatto con la prefettura e resteremo in contatto con gli organi istituzionali per capire come evolve la situazione. La scossa è stata avvertita da larga parte della popolazione, ma danni al momento non ce ne sono”.

Ciro Aquino: “Dopo la festa è tornata la paura”

Il sindaco, oltre al video, ha anche pubblicato un post in cui ha espresso la sua amarezza: “Dopo tre giorni di festa e spensieratezza con Fiano&Fuoco, sembra quasi un contrappasso: una nuova scossa di terremoto, magnitudo 3.0, con epicentro ancora una volta a Montefredane, ha riportato la paura“.

Aquino ha raccontato che quando si è verificato l’evento sismico stava dormendo, dopo aver accumulato stanchezza per l’organizzazione di Fiano&Fuoco, manifestazione che ha animato il centro storico di Montefredane con sapori tipici, suggestioni natalizie e momenti di intrattenimento per tutte le età.

“Io, personalmente, non tornerò a dormire: resterò sveglio per monitorare l’evolversi della situazione”, ha concluso Aquino.