Terremoto a Napoli ai Campi Flegrei, sciame sismico e notte fuori casa per migliaia di persone: diversi feriti

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il terremoto continua a far paura a Napoli e dintorni. Dopo la violenta scossa di magnitudo 4.7 registrata nella serata di venerdì 31 luglio 2026, la più alta degli ultimi 40 anni, sono state ore difficili quelle vissute da migliaia di residenti che hanno deciso di passare la notte fuori dalle proprie abitazioni per il susseguirsi di altri terremoti. Decine, infatti, sono state le repliche, con un vero e proprio sciame sismico in atto la cui scossa più intensa è stata di magnitudo 3.8 attorno alle 22. Dopo i cedimenti e i crolli si registrano anche decine di feriti, di cui 2 in codice rosso e uno in codice arancione.

Terremoto a Napoli, sciame sismico in atto

È proseguito per tutta la notte, e prosegue tuttora, lo sciame sismico che interessa la zona dei Campi Flegrei a Napoli. Dopo il terremoto di magnitudo 4.7 registrato venerdì 31 luglio alle 19:46, infatti, si sono susseguite decine di scosse che hanno accompagnato la notte dei napoletani.

La più forte è stata quella delle 22, di magnitudo 3.8 a 3 km di profondità, poi repliche da 2 a 3.1 tra l’1 e le 6 di sabato 1 agosto.

ANSA

In mattinata, poi, nuovi terremoti, tutti sotto magnitudo 2.5.

La situazione dopo il terremoto e i feriti

Già dai minuti successivi alla prima scossa, quella di magnitudo 4.7 di venerdì 31 luglio, la situazione è apparsa preoccupante.

Numerose, infatti, sono state le chiamate giunte ai soccorsi per segnalare cedimenti, crolli, danni e feriti.

Si registrano, infatti, numerosi danni nella zona di Pozzuoli e Bagnoli, con un costone del monte Solfatara che ha travolto auto e case, ma anche crepe nei palazzi. Non mancano, inoltre, i feriti.

Non c’è un bilancio ufficiale, ma secondo quanto apprende AGI ci sarebbero decine di feriti, di cui 2 ricoverati in codice rosso e uno in codice arancione.

Paura tra i residenti e notte fuori casa

Diversi sono stati i cittadini che hanno deciso di passare la notte fuori casa, nel timore che nuove repliche potessero intaccare la stabilità delle proprie abitazioni.

“Impossibile trascorrere la notte in casa dopo il terrore di ieri”, racconta ad ANSA un 70enne residente nella zona di Agnano.

“La scossa è stata fortissima e interminabile, non riuscivo nemmeno ad aprire la porta dell’appartamento che si era incastrata. Siamo abituati da anni a convivere con il bradisismo, ma non a questi livelli e con questo rischio. C’è davvero da chiedersi quanto possano resistere le nostre case a sollecitazioni di questo tipo” ha spiegato.

Riunione d’emergenza, Meloni segue la situazione

È convocata per le 10 di sabato 1 agosto una nuova riunione del Centro coordinamento soccorsi, che il prefetto di Napoli Michele di Bari ha riunito ieri. I sindaci, le forze dell’ordine, la Protezione Civile e tutti gli altri soggetti coinvolti nell’emergenza faranno il punto della situazione.

Intanto Giorgia Meloni è in costante contatto con il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, con il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, con il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e con il prefetto di Napoli, Michele di Bari, per seguire l’evoluzione della situazione. La premier, secondo quanto apprende AGI da fonti di Palazzo Chigi, sta seguendo gli sviluppi della riunione dell’Unità di crisi per coordinare il monitoraggio e gli interventi conseguenti al sisma.