Terremoto a Napoli nei Campi Flegrei con scossa di magnitudo 2,6, epicentro a Pozzuoli

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Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 2,6 si è verificata nella zona dei Campi Flegrei nelle prime ore del mattino di venerdì 13 novembre. L’epicentro del sisma è stato localizzato a 5 chilometri da Pozzuoli, a una profondità di 3 chilometri. Il terremoto è stato avvertito anche a Quarto e ai quartieri occidentali di Napoli come Bagnoli e Fuorigrotta.

I dati sulla scossa di terremoto ai Campi Flegrei

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha comunicato che una scossa di terremoto di magnitudo 2,6 è avvenuta nella zona dei Campi Flegrei, con epicentro localizzato a 5 chilometri di distanza da Pozzuoli. Il sisma è avvenuto a una profondità di 3 km.

La scossa è stata registrata alle ore 8,22 di venerdì 13 novembre.

La nota del Comune di Pozzuoli sul terremoto

Il Comune di Pozzuoli ha diffuso una nota via social per aggiornare la popolazione dopo il terremoto avvenuto nella mattinata di venerdì 13 novembre.

Nel comunicato, in un passaggio, si legge: “L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro”.

L’amministrazione comunale ha inoltre ricordato che “per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891; Protezione Civile: 081/18894400. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV”.

Dove è stato avvertito il terremoto avvenuto ai Campi Flegrei

In base a quanto riferito dall’agenzia Adnkronos, il terremoto è stato avvertito anche a Quarto e nei quartieri occidentali di Napoli, come Bagnoli e Fuorigrotta.

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