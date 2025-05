Terremoto a Napoli nei Campi Flegrei di magnitudo 2,6 sentito da diversi residenti: "Scossa forte, un boato"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un terremoto di magnitudo 2,6 ha venerdì 23 maggio, le zone dei Campi Flegrei, con epicentro individuato nella zona di Monte Nuovo. La scossa, avvenuta alle 12:44, è stata avvertita da molti abitanti dell’area vesuviana e di Napoli, che hanno segnalato boati intensi e movimenti del terreno. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha confermato l’evento. Al momento non si registrano danni né feriti, ma la popolazione rimane allerta.

Secondo l’INGV, la scossa è stata localizzata con epicentro nei Campi Flegrei, esattamente nella zona del Monte Nuovo, ed è avvenuta alle 12:44 di venerdì 23 maggio.

I residenti di Pozzuoli, Bagnoli, e molti quartieri di Napoli sono stati colpiti da un forte boato spesso accompagnato da un leggero tremore percepito nelle abitazioni.

La magnitudo, valutata in 2,6, è tipica dei terremoti di debole entità, ma in un’area geologicamente sensibile come i Campi Flegrei può risultare particolarmente avvertita.

Recentemente la stessa area ha già registrato eventi di magnitudo superiore, come quelli del marzo scorso tra 3,9 e 4,4, con effetti minori a edifici ma forte apprensione tra la popolazione.

