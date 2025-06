Terremoto a Napoli nei Campi Flegrei, il video del costone franato a Punta Pennata vicino Bacoli

Una scossa di magnitudo 4.6 ha colpito oggi, 30 giugno, i Campi Flegrei, con epicentro a Bacoli. Il sisma, il più intenso avvertito nella zona negli ultimi quarant’anni, ha causato il crollo di un tratto del costone a Punta Pennata. Un evento catastrofico documentato in un video pubblicato sui social, che mostra il momento esatto della frana.

Terremoto Campi Flegrei: la scossa più forte degli ultimi 40 anni

La scossa, registrata alle 12.47, è stata definita dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione “la più forte degli ultimi quarant’anni avvertita a Bacoli”.

Migliaia di cittadini vivono in prossimità dei costoni rocciosi che affacciano sul mare e la preoccupazione cresce dopo ogni evento sismico.

ANSA

Una famiglia in strada dopo una scossa ai Campi Flegrei

Il Comune aveva già emanato ordinanze di divieto di accesso vicino ai costoni, ma i lavori di messa in sicurezza previsti dal piano commissariale non sono ancora partiti. L’episodio di oggi conferma l’urgenza di intervenire su tutta la linea di costa.

Il video del costone franato a Punta Pennata

Il video diffuso online mostra chiaramente un frammento di costone che si stacca e precipita in mare, sollevando polvere e detriti.

L’area di Punta Pennata, già soggetta a fenomeni di erosione, si conferma estremamente vulnerabile.

La Capitaneria di Porto è subito intervenuta per monitorare e mettere in sicurezza la zona. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’evento richiama ancora una volta l’attenzione sulla fragilità del territorio.

Bacoli, attivato il Centro Operativo Comunale

Il sindaco Della Ragione ha annunciato l’attivazione del Centro Operativo Comunale e un confronto con la Prefettura di Napoli per un aggiornamento complessivo della situazione. “Dobbiamo mettere in sicurezza la costa”, ha dichiarato, sottolineando l’urgenza non solo per i residenti ma anche per i numerosi bagnanti e diportisti che affollano l’area nei fine settimana.

Il rischio non è più solo teorico, ma concreto e documentato.

Punta Pennata e il rischio sismico costiero nei Campi Flegrei

L’isolotto di Punta Pennata, un tempo penisola, è stato trasformato da eventi naturali già nel 1967. Oggi è uno dei punti più delicati del sistema costiero flegreo, particolarmente esposto a scosse sismiche, bradisismo e frane.

La combinazione di questi fattori rende urgente un piano strutturale di intervento per prevenire nuovi cedimenti. Bacoli, come altri comuni dei Campi Flegrei, convive con un rischio geologico complesso che necessita risposte immediate.