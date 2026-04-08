Terremoto a Napoli nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3,4 e sciame sismico in corso: la situazione

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Scossa di terremoto di magnitudo 3,4 nella zona dei Campi Flegrei, vicino a Pozzuoli, a Napoli. Il sisma è stato registrato alle 16:48, a una profondità di un chilometro, ed è stato avvertito anche a Bacoli, Arco Felice, nei quartieri occidentali di Napoli, da Bagnoli a Fuorigrotta ai Camaldoli. Nell’area della Solfatara (sempre a Pozzuoli) è iniziato uno sciame sismico con una prima scossa, di magnitudo 2,3, registrata alle 14:48 e le successive a partire dalle 15:30.

Terremoto di magnitudo 3,4 nei Campi Flegrei

Come segnalato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa di magnitudo 3,4 è stata registrata nell’area dei Campi Flegrei, vicino a Pozzuoli, alle ore 16:48.

Da qualche ora è in atto uno sciame sismico nella zona: alle ore 15.32 è stata avvertita un’altra scorssa di magnitudo 1.1, alle 15.19 di 1.7 e alle 14.38 di 2.3.

Per fortuna non sono segnalati danni a persone o cose.

Sciame sismico in corso: la situazione

Michele Bari, il prefetto di Napoli, ha convocato una riunione del Centro coordinamento dei soccorsi.

Lo sciame sismico è ancora in corso, come confermato dall’Ingv: si è trattato di eventi superficiali e quindi sono stato avvertiti in maniera più intensa dalla popolazione.

La scossa più intensa è stata quella di magnitudo 3,4., avvenuta a una profondità di 0.89 km,: rientra nel quadro del fenomeno bradisismico che sta interessando l’area flegrea

Notizia in aggiornamento