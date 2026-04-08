Terremoto a Napoli nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3,4 e sciame sismico in corso: la situazione
Il terremoto a Napoli nell'area dei Campi Flegrei è stato registrato vicino a Pozzuoli a un chilometro di profondità. Niente danni a persone o cose
Scossa di terremoto di magnitudo 3,4 nella zona dei Campi Flegrei, vicino a Pozzuoli, a Napoli. Il sisma è stato registrato alle 16:48, a una profondità di un chilometro, ed è stato avvertito anche a Bacoli, Arco Felice, nei quartieri occidentali di Napoli, da Bagnoli a Fuorigrotta ai Camaldoli. Nell’area della Solfatara (sempre a Pozzuoli) è iniziato uno sciame sismico con una prima scossa, di magnitudo 2,3, registrata alle 14:48 e le successive a partire dalle 15:30.
Terremoto di magnitudo 3,4 nei Campi Flegrei
Come segnalato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa di magnitudo 3,4 è stata registrata nell’area dei Campi Flegrei, vicino a Pozzuoli, alle ore 16:48.
Da qualche ora è in atto uno sciame sismico nella zona: alle ore 15.32 è stata avvertita un’altra scorssa di magnitudo 1.1, alle 15.19 di 1.7 e alle 14.38 di 2.3.
Per fortuna non sono segnalati danni a persone o cose.
Sciame sismico in corso: la situazione
Michele Bari, il prefetto di Napoli, ha convocato una riunione del Centro coordinamento dei soccorsi.
Lo sciame sismico è ancora in corso, come confermato dall’Ingv: si è trattato di eventi superficiali e quindi sono stato avvertiti in maniera più intensa dalla popolazione.
La scossa più intensa è stata quella di magnitudo 3,4., avvenuta a una profondità di 0.89 km,: rientra nel quadro del fenomeno bradisismico che sta interessando l’area flegrea
Notizia in aggiornamento