Terremoto a Napoli nei Campi Flegrei vicino a Pozzuoli di magnitudo 3,6, continua lo sciame sismico: "Boato"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La terra torna a tremare a Napoli. Nelle prime ore di giovedì 25 giugno c’è stata una scossa di terremoto ai Campi Flegrei, di magnitudo 3.6, con epicentro nella zona di Pozzuoli. Continua lo sciame sismico nell’area, la gente è scesa in strada in seguito all’ennesima scossa, sentito anche un boato.

Scosse di terremoto a Pozzuoli vicino Napoli

Ancora un terremoto nella notte nell’area di Napoli: alle 4:17 di giovedì 25 giugno si è verificata una nuova scossa ai Campi Flegrei.

Stando ai dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma è avvenuto a una profondità di 3 chilometri, l’epicentro è stato localizzato nei pressi di Pozzuoli.

ANSA

Al momento non si segnalano danni a persone o cose.

Il terremoto è stato seguito un minuto dopo da un’altra scossa di minore intensità, di magnitudo 1.3.

Terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 3.6

Il terremoto è stato nettamente avvertito dalla popolazione in tutta l’area flegrea, fino a Napoli.

“L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro”, si legge sulla pagina Facebook del Comune di Pozzuoli.

La gente è scesa in strada dopo essere stata svegliata dalla forte scossa e dal boato che l’ha accompagnata.

Tanti residenti hanno pubblicato le loro reazioni sui social parlando del forte boato sentito.

Continua lo sciame sismico

Continua l’ennesimo sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei.

Il terremoto di oggi arriva a distanza di ventiquattro ore dalla serie di scosse avvenute nella giornata di mercoledì 24 giugno.

Numerose le scosse registrate nell’arco di poche ore, una sequenza iniziata alle 3:02 con la più forte, di magnitudo 3.0.

Nelle stesse ore due forti scosse di terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno colpito il Venezuela, provocando decine di morti e ingenti danni.

L’esperta: “La sismicità non si è mai fermata”

Il terremoto di questa notte “rientra nel quadro generale che conosciamo”, ha detto all’Ansa Lucia Pappalardo, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv.

“C’è un sollevamento del suolo registrato di circa 1 centimetro al mese”, spiega l’esperta. Un fenomeno ben noto, dovuto all’accumulo di gas magmatici tra 3 e 4 chilometri di profondità.

La spinta di questi gas porta a deformazioni delle rocce, fino a causare fratturazioni e attività sismica.

“Tutto questo – spiega – continua ad avvenire a un tasso più o meno costante. La sismicità non si è mai fermata, soltanto che nei giorni passati è stata meno energetica, quindi meno avvertita”.

Quindi è probabile che ci saranno altre scosse del genere nelle prossime settimane: “La previsione è che un evento come quello di oggi potrebbe ripetersi anche nei giorni futuri. Non possiamo escluderlo”.