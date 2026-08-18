Terremoto a Oliveri vicino Messina di magnitudo 3,7, paura tra i residenti: "È stato fortissimo"
Un terremoto di magnitudo 3,7 è stato registrato, e percepito chiaramente dagli abitanti, a Oliveri, in provincia di Messina
Paura in provincia di Messina. A Oliveri, alle ore 10:07 del 18 agosto, si è registrato un terremoto con magnitudo 3,7. Lo segnala l’Ingv e la notizia trova riscontro nei numerosi post condivisi sul web dagli abitanti, spaventati dalla forte scossa. Per la Sicilia è il secondo terremoto in pochi giorni, dopo quello che ha colpito la zona di Catania lo scorso 15 agosto.
- Il terremoto vicino Messina
- La paura degli abitanti di Oliveri
- Seconda scossa in pochi giorni in Sicilia
Il terremoto vicino Messina
L’Ingv – Istituzionale Nazionale di Geofisica e Vulcanologia segnala due terremoti nella mattina di martedì 18 agosto.
La prima scossa, alle ore 10:07, è stata di magnitudo 3,7. La seconda, avvenuta a distanza di pochi secondi, ha raggiunto una magnitudo di 3,3.
Il fenomeno sismico è avvenuto a circa 1 km dal comune di Oliveri, a una profondità di 9 km. La scossa si è sentita distintamente anche nella zona costiera di Furnari e Capo d’Orlando.
Ad essere interessate diverse cittadine della zona: Falcone, Patti e Basicò, Mazzarrà, Sant’Andrea, Librizzi, Montagnareale, Terme Vigliatore, Tripi e Rodì Milici.
La paura degli abitanti di Oliveri
La paura, per gli abitanti della zona, è stata tanta. Sui social si racconta di una scossa breve ma di forte intensità: “Meno male che è durato poco perché è stato forte”.
“C’è stato un terremoto fortissimo” scrive su X un utente dalla casa al mare di Furnari.
“Sul litorale si è sentito fortissimo” risponde un villeggiante di uno dei camping della zona, che in quel momento si trovava in un bar all’aperto.
Residenti di Milazzo raccontano del “divano che si è spostato” e della “ringhiera del balcone in movimento”.
E c’è chi esorcizza la paura con l’ironia: “Che botta” o “A Oliveri abbiamo ballato”.
Seconda scossa in pochi giorni in Sicilia
Il terremoto di Oliveri segue di pochi giorni quello che ha colpito la provincia di Catania, alle ore 12:24 di sabato 15 agosto.
L’Ingv registrò un sisgma di magnitudo 3,9 con ipocentro a 1 km e epicentro nei pressi della località di Linguaglossa.
Il terremoto di Ferragosto ha riattivato la faglia della Pernicana, lasciando evidenti segni sul territorio, con evidenti spaccature lineari nel suolo.