Terremoto a Oliveri vicino Messina di magnitudo 3,7, paura tra i residenti: "È stato fortissimo"

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Paura in provincia di Messina. A Oliveri, alle ore 10:07 del 18 agosto, si è registrato un terremoto con magnitudo 3,7. Lo segnala l’Ingv e la notizia trova riscontro nei numerosi post condivisi sul web dagli abitanti, spaventati dalla forte scossa. Per la Sicilia è il secondo terremoto in pochi giorni, dopo quello che ha colpito la zona di Catania lo scorso 15 agosto.

Il terremoto vicino Messina

L’Ingv – Istituzionale Nazionale di Geofisica e Vulcanologia segnala due terremoti nella mattina di martedì 18 agosto.

La prima scossa, alle ore 10:07, è stata di magnitudo 3,7. La seconda, avvenuta a distanza di pochi secondi, ha raggiunto una magnitudo di 3,3.

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Il fenomeno sismico è avvenuto a circa 1 km dal comune di Oliveri, a una profondità di 9 km. La scossa si è sentita distintamente anche nella zona costiera di Furnari e Capo d’Orlando.

Ad essere interessate diverse cittadine della zona: Falcone, Patti e Basicò, Mazzarrà, Sant’Andrea, Librizzi, Montagnareale, Terme Vigliatore, Tripi e Rodì Milici.

La paura degli abitanti di Oliveri

La paura, per gli abitanti della zona, è stata tanta. Sui social si racconta di una scossa breve ma di forte intensità: “Meno male che è durato poco perché è stato forte”.

“C’è stato un terremoto fortissimo” scrive su X un utente dalla casa al mare di Furnari.

“Sul litorale si è sentito fortissimo” risponde un villeggiante di uno dei camping della zona, che in quel momento si trovava in un bar all’aperto.

Residenti di Milazzo raccontano del “divano che si è spostato” e della “ringhiera del balcone in movimento”.

E c’è chi esorcizza la paura con l’ironia: “Che botta” o “A Oliveri abbiamo ballato”.

Seconda scossa in pochi giorni in Sicilia

Il terremoto di Oliveri segue di pochi giorni quello che ha colpito la provincia di Catania, alle ore 12:24 di sabato 15 agosto.

L’Ingv registrò un sisgma di magnitudo 3,9 con ipocentro a 1 km e epicentro nei pressi della località di Linguaglossa.

Il terremoto di Ferragosto ha riattivato la faglia della Pernicana, lasciando evidenti segni sul territorio, con evidenti spaccature lineari nel suolo.