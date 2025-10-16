Terremoto a Papua in Indonesia con scossa di magnitudo 6,7, nessuna allerta tsunami nonostante l'intensità
Terremoto di magnitudo 6.7 colpisce Papua, in Indonesia: tanta paura, ma nessuna allerta tsunami né vittime secondo l'USGS
Giovedì 16 ottobre un terremoto di magnitudo 6.7 ha colpito la provincia di Papua, in Indonesia, alle 14:48 ora locale (07:48 in Italia). A localizzare l’epicentro è stato lo United States Geological Survey (USGS), a circa 200 chilometri da Jayapura, a una profondità di 35 chilometri. Nonostante l’intensità, non è stata emessa alcuna allerta tsunami.
Nessun danno a persone o cose
AGI ha confermato che non ci sarebbero morti né danni.
Le autorità locali stanno comunque monitorando la situazione, in un’area spesso soggetta a forti scosse di assestamento.
Dove si trova la provincia di Papua
La provincia di Papua occupa la metà occidentale dell’isola omonima, condivisa con la Papua Nuova Guinea.
Spesso registra eventi tellurici di intensità medio-alta.
Eruzione del vulcano Lewotobi Laki-Laki la settimana scorsa
Il terremoto arriva a pochi giorni dall’eruzione del vulcano Lewotobi Laki-Laki, situato sull’isola di Flores, avvenuta venerdì 10 ottobre.
In quell’occasione, la colonna di cenere si è alzata per circa 10 chilometri.
Come riporta The Jakarta Post, l’eruzione — accompagnata da scariche elettriche — è stata innescata da un accumulo di gas nelle ultime settimane.
L’agenzia indonesiana di vulcanologia ha precisato che non si sono registrati né danni né feriti, ma l’attività del vulcano continua a essere monitorata con attenzione.
L’Indonesia sulla "Cintura di Fuoco" del Pacifico
Il sisma si inserisce nel contesto geologico altamente instabile dell’Indonesia, che si trova lungo la cosiddetta Cintura di Fuoco del Pacifico.
Si tratta di un’area in cui le placche tettoniche si scontrano, generando terremoti ed eruzioni vulcaniche in maniera molto frequente.
Come sottolineato dagli esperti, l’arco sismico si estende dal Giappone fino al Sud-est asiatico e lungo tutto il bacino del Pacifico, rendendo l’Indonesia – formata da oltre 17 mila isole – uno dei Paesi più esposti del mondo al rischio sismico.
La scuola crollata a settembre
Poche settimane fa, l’Indonesia ha pianto decine di morti dopo il crollo di una scuola a Sidoarjo, venuta giù durante i lavori di ampliamento.