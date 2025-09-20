Terremoto a Perugia di magnitudo 3.8 con epicentro Massa Martana, scossa avvertita anche a Teramo e Ascoli

Forte scossa di terremoto avvertita in Umbria, ma anche a Rieti, Teramo e Ascoli. L’evento sismico di magnitudo 3.8 si è verificato vicino Perugia, con epicentro nel comune di Massa Martana. L’evento è stato sentito dagli abitanti di tutta la provincia, così come in quella di Terni, ma anche in alcune zone di Abruzzo, Marche e Lazio. Al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose, ma la paura si è diffusa immediatamente tra la popolazione in un’area già gravemente segnata dai terremoti.

Il terremoto a Perugia

Il terremoto è stato rilevato dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia intorno alle 23.11 di sabato 20 settembre, a una profondità di 8 chilometri. Molte persone residenti nel Perugino e nel Ternano hanno riferito di aver sentito un boato e la terra tremare.

La Protezione civile si è subito attivata ed è in contatto con le autorità locali. Da parte dei vigili del fuoco non è stata segnalata nessuna richiesta di intervento per danni a edifici o emergenze.

I comuni più vicini all’epicentro di Massa Martana

Come indicato nel portale dell’Ingv, i comuni più vicini all’epicentro sono:

Massa Martana (PG) (3770 abitanti) 1 km di distanza;

Giano dell’Umbria (PG) (3846 abitanti) 7 km;

Todi (PG) (16851 abitanti) 10 km;

Acquasparta (TR) (4778 abitanti) 11 km;

Castel Ritaldi (PG) (3278 abitanti) 12 km;

I comuni con popolazione superiore ai 50mila abitanti entro 60 chilometri dall’evento sismico sono:

Foligno (57155 abitanti) 24 km;

Terni (111501 abitanti) 27 km;

Perugia (166134 abitanti) 38 km;

Viterbo (67173 abitanti) 54 km.

Il terremoto al largo di Palermo

Qualche ore prima, alle 18, i sismografi dell’Ingv avevano registrato un’altra scossa davanti la costa di Palermo, nel tratto del Mar Tirreno meridionale tra il capoluogo siciliano e l’isola di Ustica. L’evento di magnitudo 3.3 è stato registrato a una profondità di 19 chilometri in mare aperto.

Il terremoto è stato sentito dalla popolazione di alcuni comuni della provincia, ma non c’è stata nessuna segnalazione di danni a persone o cose.