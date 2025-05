Terremoto a Pescasseroli vicino L'Aquila, sciame sismico con magnitudo massima 2.9: paura fra gli abitanti

Un terremoto dopo l’altro con epicentro a Pescasseroli, piccolo comune nei dintorni dell’Aquila in Abruzzo. Lo sciame sismico ha registrato scosse di magnitudo compresa fra 2.0 e 2.9 gradi della scala Richter. Le scosse si sono verificate a una profondità compresa fra i 10 e i 20 km. Non si registrano danni a cose o a persone, ma la memoria dei residenti è andata ai rovinosi eventi sismici verificatisi in passato in Abruzzo.

Terremoti in Abruzzo

Pescasseroli è un comune di poco più di 2.000 abitanti adagiato su un altopiano a 1.167 metri d’altitudine. È situato nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Poche ore prima dei terremoti a Pescasseroli si era verificata un’altra scossa in Abruzzo, sempre nei dintorni dell’Aquila: il giorno prima (29 maggio) alle 13:25 la terra aveva tremato a 5 km da Pescocostanzo, comune situato poco più a nord di Pescasseroli. In quel caso la magnitudo era stata di 2.1 gradi.

Lo sciame sismico a Pescasseroli

Tornando a Pescasseroli, le scosse si sono verificate alle prime ore di venerdì 30 maggio, secondo la seguente progressione registrata dall’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia):

Ore 1:51 – magnitudo 2.4 – profondità 17 km – distanza da Pescasseroli 4 km; Ore 2:06 – magnitudo 2.9 – profondità 10 km – distanza da Pescasseroli 5 km; Ore 2:13 – magnitudo 2.2 – profondità 17 km – distanza da Pescasseroli 4 km; Ore 2:16 – magnitudo 2.6 – profondità 19 km – distanza da Pescasseroli 4 km; Ore 2:17 – magnitudo 2.7 – profondità 17 km – distanza da Pescasseroli 4 km; Ore 3:36 – magnitudo 2.0 – profondità 11 km – distanza da Pescasseroli 4 km.

I sismi, soprattutto quelli di magnitudo più forte, sono stati avvertiti da molte persone anche in diversi comuni delle province dell’Aquila, di Pescara e di Frosinone, distanti diversi chilometri dai luoghi degli epicentri, come Sulmona, Scanno, San Valentino in Abruzzo Citeriore e Sora.

Non si registrano danni a cose o a persone, se non lampadari che hanno oscillato e soprammobili che si sono leggermente mossi sugli scaffali.

Altri terremoti aprono la giornata

Sul fronte sismico, la giornata di venerdì 30 maggio è iniziata con altre scosse minori nella Sicilia orientale e nel Pistoiese in Toscana.