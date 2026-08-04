Terremoto a Pisa con scossa di magnitudo 4,3 sentita a Firenze e nel resto della Toscana: "Ha tremato tutto"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Due scosse di terremoto in Toscana, nello specifico a Pisa e provincia. Sono numerose le segnalazioni di chi ha sentito “tremare tutto”: da Calambrone a Sesto Fiorentino, si susseguono i commenti delle persone. La scossa più forte, secondo i dati INGV, è stata di magnitudo 4.3 con epicentro tra Marina di Pisa e l’aeroporto Galilei. La profondità stimata è di 8 km. Al momento sono in corso verifiche su possibili danni a cose e persone.

Terremoto di 4.3 a Pisa

Nella mattinata di martedì 4 agosto si sono verificate due scosse di terremoto. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) riporta che la prima scossa, di magnitudo 4.3, si è verificata alle 10:15:18 in Toscana, nella zona di Pisa.

La Sala Operativa INGV-OV di Roma ha verificato i dati della scossa: le coordinate geografiche (lat, lon) sono 43.6925, 10.3263, mentre la profondità della scossa è di 8 km.

La seconda scossa è avvenuta poco dopo, alle ore 10:23:21 sempre in zona Pisa. Si tratta di una scossa molto più debole, di 1.6 di magnitudo con una profondità di 11 km.