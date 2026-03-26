Terremoto a Pistoia di magnitudo 4,1 scossa avvertita a Firenze e in altre città della Toscana: "Che paura"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4,1 è stata registrata a Pistoia nella mattinata di giovedì 26 marzo. Il sisma è stato avvertito anche a Firenze e in altre città della Toscana, come testimoniano i diversi messaggi degli utenti pubblicati sui social nei minuti immediatamente successivi. In uno di questi si legge: “Che paura”.

I dati sulla scossa di terremoto a Pistoia

A fornire i dati precisi sul terremoto registrato a Pistoia alle ore 9,40 del mattino di giovedì 26 marzo è l’Ingv, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

La scossa è stata di magnitudo 4,1, con epicentro localizzato a 7 km a nord della città toscana, a una profondità di 52 chilometri.

ANSA

La situazione in Toscana dopo la scossa di terremoto a Pistoia

La scossa di terremoto è stata avvertita in maniera distinta non solo a Pistoia, ma anche in altre città della Toscana, a partire dal capoluogo Firenze.

Da Calenzano a Prato, passando per Montecatini, da diverse città gli utenti hanno raccontato di aver sentito il sisma. In un messaggio si legge: “Che paura”.

Un altro commento: “L’armadio ha scricchiolato e il pavimento ha oscillato”.

E ancora: “Ero sulla poltrona del dentista, sentita benissimo”.

Il presidente di Regione Toscana Eugenio Giani ha reso noto in un post su Facebook che sono “in corso verifiche” dopo la scossa di terremoto.

La precedente scossa di terremoto a Massa Carrara

Nella giornata di mercoledì 25 marzo la terra era già tremata in Toscana: poco dopo le 8 del mattino si era registrata, infatti, una scossa di magnitudo 4 a Fosdinovo, nella provincia di Massa Carrara.

I Comuni di Seravezza e di Carrara hanno deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per permettere la verifica degli eventuali danni causati dal sisma.

Gli effetti del terremoto di mercoledì in provincia di Massa Carrara si sono registrati anche nello spezzino: l’ufficio postale di Romito Magra, una frazione di Arcola, ha subito un crollo strutturale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le persone che si trovavano all’interno sono state evacuate.

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