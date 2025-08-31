Terremoto a Pozzuoli e nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, la scossa più forte avvertita anche a Napoli

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nuovo sciame sismico nei Campi Flegrei: alle 16.10 del 31 agosto un terremoto di magnitudo 3.3 e profondità 0,7 km ha colpito Pozzuoli, avvertito anche a Napoli. Altre due scosse, di magnitudo 3.3 e 2.7, sono seguite poco dopo. Già in mattinata era stata registrata una scossa di 1.8 nello stesso territorio, con epicentro Cigliano.

Pozzuoli, terremoto avvertito fino a Napoli

Torna la paura nella zona dei Campi Flegrei, dove un nuovo sciame sismico si è verificato domenica 31 agosto. La prima scossa di terremoto si è verificata alle 16.10, con epicentro a Pozzuoli e magnitudo 3.3, a una profondità di soli 700 metri.

L’evento, per il quale non sono stati segnalati danni a cose o persone, è stato comunque percepito nitidamente sia in città che nei quartieri occidentali di Napoli, compresi nella caldera.

Il nuovo sciame sismico

Il movimento tellurico iniziale è stato seguito, nell’arco di pochi minuti, da due ulteriori scosse. Un sisma è stato registrato alle 16.36, anch’esso di magnitudo 3.3, e un’altra scossa alle 16.38 con magnitudo 2.7. Già in mattinata, alle 11.27, la zona di Cigliano aveva registrato un terremoto più lieve, di magnitudo 1.8.

Il Comune di Pozzuoli, attraverso una nota, ha informato la cittadinanza che l’Osservatorio Vesuviano ha rilevato l’inizio dello sciame a partire dalle 16.09.

L’amministrazione comunale, insieme alla Protezione Civile, segue l’evolversi della situazione e ha assicurato aggiornamenti costanti fino al termine della sequenza sismica.

L’attività sismica ai Campi Flegrei

Nel corso degli ultimi dodici mesi, l’area intorno a Napoli e i Campi Flegrei sono state teatro di intensi eventi sismici. Uno dei più significativi è avvenuto il 13 marzo, con una scossa di magnitudo 4,4, che ha colpito Pozzuoli causando danni strutturali, fughe notturne della popolazione e interruzioni di corrente: si tratta del terremoto più forte registrato nella zona dagli anni ’80.

Un altro evento di rilievo risale al 20 maggio 2024, quando un sisma di stessa magnitudo (4,4) ha innescato un vero e proprio sciame sismico nella caldera: oltre 150 scosse in poche ore, con edifici fessurati e evacuazioni preventive.

Altri movimenti degni di nota nell’area includono scosse di magnitudo compresa tra 3 e 4, come confermato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Gli eventi degli ultimi tempi hanno riportato d’attualità la continua attività sismica e vulcanica nella regione, richiamando l’attenzione sulle strategie di monitoraggio e prevenzione a tutela della popolazione.