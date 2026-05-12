Terremoto a Pozzuoli nei Campi Flegrei vicino Napoli con scossa di magnitudo 2,6: "Come un forte scoppio"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Scossa di terremoto avvertita nei Campi Flegrei. Un sisma di magnitudo 2,6 è stato registrato a Pozzuoli ed è stato avvertito distintamente da tutta la popolazione dei comuni della zona, fino anche a Napoli. Diversi testimoni hanno dichiarato di aver sentito “un forte scoppio”.

Il terremoto di magnitudo 2,6 a Pozzuoli

La scossa è stata registrata dai sismografi dell’Ingv dalle 16.06, con epicentro a due chilometri da Pozzuoli e a una profondità di tre chilometri.

Il sisma è stato avvertito soprattutto ai piani alti ed è stato sentito fino a Napoli, distante 12 chilometri dall’epicentro. Al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose.

La nuova scossa nei Campi Flegrei

Si tratta di un altro evento tellurico legato al fenomeno del bradisismo che storicamente caratterizza l’area dei Campi Flegrei: il ciclico innalzamento e abbassamento del suolo causato dall’attività della camera magmatica presente in profondità.

L’evento è stato preceduto intorno alle 2 della notte da un altro sisma più lieve di magnitudo 1,8, rilevato dalle apparecchiature dell’Osservatorio Vesuviano nel Golfo di Pozzuoli.

Le segnalazioni anche a Napoli

Come sempre in caso di terremoti, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha indicato sul proprio sito i centri abitati più popolati e più vicini all’epicentro. Nel raggio di 10 chilometri, il sisma registrato nel pomeriggio si è verificato ad una distanza di:

2 chilometri da Pozzuoli (81661 abitanti)

5 chilometri da Bacoli e Quarto (rispettivamente 26560 e 40930 abitanti)

7 chilometri da Monte Procida (12886 abitanti)

10 chilometri da Qualiano, Mariano di Napoli e Calvizzano (25702, 59874 e 12329 abitanti)

Anche se la popolazione dei comuni della zona è abituata a questo tipo di eventi sismici ricorrenti, l’ennesima scossa ha fatto inevitabilmente sussultare tanti residenti.

Numerosi gli utenti che si sono riversati sui social per cercare informazioni e segnalare la scossa nei propri comuni.

“Forte ma per fortuna è durata pochi secondi” ha commentato un account su Facebook, tra coloro che hanno sentito una scossa “bella forte” e chi invece minimizza l’entità. “A Bacoli sentita bella pesante” ha scritto un altro.