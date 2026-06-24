NOTIZIE
Temi Caldi:

Terremoto a Pozzuoli vicino Napoli, boati e scossa di magnitudo 3,0: sciame sismico nei Campi Flegrei

Scosse di terremoto nei Campi Flegrei, in provincia di Napoli, la più forte di magnitudo 3.0: è in corso l'ennesimo sciame sismico, gente in strada

Pubblicato:

simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Scosse di terremoto nei Campi Flegrei nella zona di Pozzuoli vicino a Napoli, dove mercoledì 24 giugno è in corso un nuovo sciame sismico. La scossa più forte, di magnitudo 3.0, è stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) intorno alle 03:02 del mattino. Dopodiché ne sono seguite altre, oscillanti tra magnitudo 1.1 e magnitudo 2.1. La gente è scesa in strada, anche perché la scossa più forte è stata accompagnata da alcuni boati.

Scosse di terremoto a Pozzuoli vicino Napoli

Le scosse di terremoto sono state registrate dall’Ingv tra le 03:02 e le 07:20 a una profondità di circa 40 chilometri.

L’epicentro è stato localizzato in zona Pozzuoli nei Campi Flegrei, dove è in corso l’ennesimo sciame sismico.

Al momento non si registrano al momento danni a persone o cose.

L’elenco delle scosse durante lo sciame sismico

Qui l’elenco delle scosse durante lo sciame sismico, segnalate da Ingv:

  • ore 03:02, magnitudo 3.0
  • ore 03:03, magnitudo 1.4
  • ore 03:14, magnitudo 1.1
  • ore 03:14, magnitudo 2.1
  • ore 03:15, magnitudo 1.4
  • ore 03:16, magnitudo 1.3
  • ore 07:20, magnitudo 1.8

Torna la paura tra i residenti

Diversi utenti residenti nella zona sismica hanno pubblicato le loro reazioni sui social dividendosi tra chi si è detto molto spaventato e chi invece parla di “allarmismo”.

Cosa sta succedendo nei Campi Flegrei

Nei Campi Flegrei è in corso da tempo uno sciame sismico che, attraverso scosse violente, sta sollevando il suolo come 40 anni fa.

Gli scienziati sono al lavoro per capire quali potrebbero essere i prossimi scenari: attualmente, la zona è costantemente monitorata, con continue verifiche sulle condizioni degli edifici.

Fortunatamente, per adesso, la maggior parte di quelli analizzati non hanno evidenziato particolari problemi.

scossa-terremoto-pozzuoli-napoli-campi-flegrei-magnitudo-sciame-sismico © 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Leggi anche

Mottura

Ultime Notizie

Cantine Amadei

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo