Terremoto a Reggio Calabria e Messina, registrata una magnitudo di 3.1 all'alba: paura nello Stretto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Terremoto nello Stretto, tra Reggio Calabria e Messina. Alle ore 5:59 del mattino, una scossa di magnitudo 3.1 ha svegliato la provincia di Reggio Calabria, in particolare San Roberto. L’epicentro, segnalato dalla Sala sismica INGV-Roma, è stato localizzato sulla Costa Viola tra Scilla, Favazzina e Solano Superiore. La scossa, moderata nell’intensità, non ha causato danni a cose o persone, ma ha svegliato molti residenti che per precauzione sono scesi in strada.

Terremoto a San Roberto

Una scossa di magnitudo 3.1 è stata sentita all’alba di lunedì 30 marzo nella provincia di Reggio Calabria. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha riportato sul proprio sito di monitoraggio la magnitudo, l’epicentro e il momento esatto della scossa vicino a San Roberto.

Il terremoto è avvenuto alle ore 05:58 nella provincia di Reggio Calabria. La Sala Sismica INGV di Roma ha verificato i dati della scossa: le coordinate geografiche (lat, lon) sono 38.2343, 15.7738, mentre la profondità della scossa è stata di 16 km.

L’Istituto ha fatto sapere che i dati sono ancora provvisori e si sta cercando di stimare la magnitudo con maggiore precisione, in un intervallo tra 3 e 3.5.

Le città che hanno avvertito la scossa

La scossa è stata avvertita in diverse località tra Sicilia e Calabria, in particolare nei pressi dello Stretto. Segnalazioni da entrambi i lati, con persone in strada per paura e precauzione.

Entro i 20 km l’evento è stato sentito con intensità; ecco i principali centri urbani coinvolti:

4 km a ovest di San Roberto (circa 1.600 abitanti);

6 km a nord-ovest di Scilla (circa 4.500 abitanti);

6 km a nord-ovest di Bagnara Calabra (circa 9.300 abitanti);

6 km a ovest di Sant’Alessio in Aspromonte (circa 300 abitanti).

Molti cittadini hanno segnalato di aver percepito il sisma, soprattutto ai piani alti degli edifici, ma al momento non sono stati riportati danni né a persone né a cose.

Persone in strada per precauzione

Sono state segnalate persone in strada per paura e per precauzione. La scossa, infatti, è stata molto sentita nonostante la moderata magnitudo. Le segnalazioni arrivano da tutte le zone vicine allo Stretto e non solo.

Una cittadina scrive sui social di essere stata svegliata all’alba e di aver avvertito il sisma distintamente a Villa San Giovanni: il letto e i vetri hanno vibrato per diversi secondi. C’è chi, invece, descrive l’evento come un “colpo secco”.