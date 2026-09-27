Terremoto a Rimini di magnitudo 3,2, scossa avvertita dai cittadini lungo la costa romagnola: la situazione
Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 nella zona di Rimini, l'epicentro al largo della costa romagnola
La terra torna a tremare: nella mattinata di domenica 27 settembre c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 a Rimini. Il sisma è avvenuto alle 12.03, con l’epicentro in mare al largo della costa riminese. La scossa è stata nettamente avvertita lungo tutta la costa romagnola, al momento non ci sono segnalazioni di danni.
- Terremoto di magnitudo 3.2 a Rimini
- La scossa avvertita lungo la costa romagnola
- Gli ultimi terremoti nella zona
Terremoto di magnitudo 3.2 a Rimini
Una scossa di terremoto è stata avvertita alle 12.03 di oggi, domenica 27 settembre, nella zona di Rimini.
Stando ai dati dell’Ingv, il sisma, di magnitudo 3.2, è avvenuto nel mare Adriatico, a una profondità di 8 chilometri.
L’epicentro è stato localizzato a circa 6 chilometri al largo della costa riminese.
La scossa avvertita lungo la costa romagnola
La scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione, a Rimini in particolare ma anche lungo tutta la costa romagnola, da Bellaria-Igea Marina fino a Cattolica, e nei paesi dell’immediato entroterra.
Numerose le segnalazioni sui social di persone che hanno sentito la scossa: “È stata come un’esplosione”, racconta un riminese.
“Ero sul divano e l’ho sentita distintamente”, scrive un altro da Coriano.
Al momento non ci sono segnalazioni di eventuali danni.
Gli ultimi terremoti nella zona
L’Adriatico è una zona sismica ma era da tempo che non si avvertiva un terremoto nella zona di Rimini: l’ultimo di una certa intensità, di magnitudo 3.5, risale al giugno 2024.
Mentre ce ne sono stati diversi nelle vicine Marche, tra Pesaro e Ancona: l’ultimo, di magnitudo 4.4, nell’ottobre 2025.