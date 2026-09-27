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Terremoto a Rimini di magnitudo 3,2, scossa avvertita dai cittadini lungo la costa romagnola: la situazione

Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 nella zona di Rimini, l'epicentro al largo della costa romagnola

Aggiornato: 2 min di lettura

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Marco Vitaloni

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La terra torna a tremare: nella mattinata di domenica 27 settembre c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 a Rimini. Il sisma è avvenuto alle 12.03, con l’epicentro in mare al largo della costa riminese. La scossa è stata nettamente avvertita lungo tutta la costa romagnola, al momento non ci sono segnalazioni di danni.

Terremoto di magnitudo 3.2 a Rimini

Una scossa di terremoto è stata avvertita alle 12.03 di oggi, domenica 27 settembre, nella zona di Rimini.

Stando ai dati dell’Ingv, il sisma, di magnitudo 3.2, è avvenuto nel mare Adriatico, a una profondità di 8 chilometri.

terremotoANSA

L’epicentro è stato localizzato a circa 6 chilometri al largo della costa riminese.

La scossa avvertita lungo la costa romagnola

La scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione, a Rimini in particolare ma anche lungo tutta la costa romagnola, da Bellaria-Igea Marina fino a Cattolica, e nei paesi dell’immediato entroterra.

Numerose le segnalazioni sui social di persone che hanno sentito la scossa: “È stata come un’esplosione”, racconta un riminese.

“Ero sul divano e l’ho sentita distintamente”, scrive un altro da Coriano.

Al momento non ci sono segnalazioni di eventuali danni.

Gli ultimi terremoti nella zona

L’Adriatico è una zona sismica ma era da tempo che non si avvertiva un terremoto nella zona di Rimini: l’ultimo di una certa intensità, di magnitudo 3.5, risale al giugno 2024.

Mentre ce ne sono stati diversi nelle vicine Marche, tra Pesaro e Ancona: l’ultimo, di magnitudo 4.4, nell’ottobre 2025.

terremoto-rimini Tuttocittà/Virgilio Notizie

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