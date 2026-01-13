Terremoto a Russi e Faenza vicino Ravenna, scosse ravvicinate: la più forte di magnitudo 4,3, "tanta paura"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Due forti scosse di terremoto sono state registrate in provincia di Ravenna, tra le aree di Russi e Faenza. L’evento sismico più intenso, di magnitudo 4.3 della scala Richter si è manifestato con epicentro a circa 7 chilometri a sud-ovest di Russi e a una profondità di 23 chilometri. Pochi minuti dopo una seconda scossa di magnitudo 4.1 è stata localizzata a circa 8 chilometri a est di Faenza, a 22 chilometri di profondità.

Terremoto in Emilia-Romagna, scosse a Russi e Faenza

Entrambi i terremoti sono stati localizzati dalla Sala Sismica dell’Ingv di Roma e sono stati avvertiti distintamente dalla popolazione in diverse località della Romagna.

Il terremoto a Russi si è verificato alle 9:27 di martedì 13 gennaio 2026. Le coordinate: latitudine 44.3162, longitudine 11.9993. Il terremoto a Faenza è arrivato due minuti dopo, alle 9:29. Le coordinate: latitudine 44.2880, longitudine 11.9795.

Dopo le scosse, nessun danno a cose o a persone

Molte le persone che si sono riversate in strada, spaventate. Gli edifici pubblici nelle aree di ciascun epicentro sono stati evacuati a titolo precauzionale, in attesa dei sopralluoghi dei Vigili del fuoco.

Dopo le scosse, la Protezione civile si è immediatamente attivata per monitorare la situazione. Dalle prime verifiche effettuate non risulterebbero danni a persone o cose.

Terremoto avvertito in tutta la provincia di Ravenna

Le scosse sono state avvertite distintamente in tutta la provincia di Ravenna, e non solo. Centinaia di residenti si sono riversati sui social per raccontare l’esperienza.

“Sentito a Imola abbastanza forte”, ha scritto qualcuno. “Ho avuto tanta paura“, ha raccontato una utente. “Sentito a San Biagio di Argenta“, ha confermato qualcun altro. “Fusignano, due scosse”, ha scritto una utente. Questa l’esperienza di una residente: “Io l’ho sentito da Ponte Nuovo, ma era sussultorio: saltava tutto per ben due volte”, “Anche a Lido Adriano, ho ballato sul divano”.

E ancora: “Fortissimo a Ronco“, “Civitella, sì”, “Centro Forlì molto forte”, “Io Corniolo, sentita”, “A Meldola sentite entrambe, la prima bella forte”, “Due scosse a Bagno di Romagna“, ” A Villanova fortissima”, “A Fratta sentita due volte”, “Sì, in ospedale a Ravenna sentite due volte e forte”, e così via.

Qualcun altro, invece, ha appreso solo dalla stampa della doppia scossa di terremoto in provincia di Ravenna: “Io non ho sentito nulla, e abito al piano terra”.