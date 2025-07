Terremoto a San Felice sul Panaro con scossa di magnitudo 3,6 sentita anche a Modena: "Cuore in gola"

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 si è verificata in Emilia, con epicentro a 5 chilometri da San Felice sul Panaro in provincia di Modena. La scossa è stata rilevata dalla sala sismica dell’Ingv di Roma alle 9:43 a una profondità di 10 chilometri. Le vibrazioni sono state percepite in maniera distinta anche dai residenti in comuni fino a 50 chilometri dall’epicentro.

Scossa sismica avvertita dalla popolazione

Non si registrano al momento danni a cose o a persone. Queste le esatte coordinate geografiche della scossa: latitudine 44.8743, longitudine 11.1738.

Un terremoto di questo tipo, nella Scala Richter viene descritto come “minore”. Per quanto riguarda gli effetti, si parla di un evento “raramente percepito” con “nessun danno”.

In molti hanno utilizzato i social per raccontare di aver percepito la scossa nel proprio comune. “Che botta, il cuore in gola!”, ha scritto una utente.

La scossa è stata sentita distintamente dai residenti di vari comuni, fra cui Baricella, Funo, Poggio Rusco, Crevalcore, Medolla, Rivara di San Felice, Ravarino, Nonantola, Pieve di Cento e Mirandola, fra gli altri. A Modena il sisma è stato avvertito solo lievemente.

Diversi residenti hanno specificato di aver sentito la terra tremare sotto forma di “due scosse attaccate molto forti”.

Il precedente

Solo tre giorni prima, la provincia di Modena era stata interessata da un’altra scossa di terremoto, di intensità più lieve.

Alle 14:35 di domenica 6 luglio, la terra ha tremato a 5 chilometri da Finale Emilia. La magnitudo è stata di 2.4 gradi, per una profondità di 19 chilometri. Le coordinate esatte: latitudine 44.8803, longitudine 11.2920.

Il terremoto del 2012

La zona dell’epicentro, San Felice sul Panaro, dista appena un quarto d’ora d’auto da quello che è passato alla storia come “terremoto dell’Emilia del 2012“.

Si trattò in realtà di una serie di scosse, alcune delle quali ad alta intensità. Le due scosse principali si ebbero il 20 e il 29 maggio. La magnitudo massima registrata fu di 5.9 gradi.

Il terremoto del 2012 causò 300 feriti e 28 morti, fra chi rimase sotto le macerie e chi venne colpito da malore per lo spavento. Per non parlare degli ingenti danni (stimati in 13 miliardi) e dei 45.000 sfollati.