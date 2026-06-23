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Sono scattati i domiciliari per tre persone. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Messina su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, ha colpito il sindaco di Spadafora, Lillo Pistone, e due fratelli ritenuti vicini alla famiglia mafiosa dei cosiddetti “Barcellonesi”. Le accuse contestate sono scambio elettorale politico-mafioso e corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso, nell’ambito delle elezioni comunali di Spadafora dell’8 e 9 giugno 2024.

Le accuse: scambio elettorale politico-mafioso e corruzione aggravata

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’indagine è stata avviata nell’aprile 2024 a seguito di una denuncia e coordinata dalla Procura della Repubblica di Messina – Direzione Distrettuale Antimafia. Gli investigatori hanno raccolto un grave compendio indiziario che ha portato all’emissione della misura cautelare nei confronti di 3 persone: il sindaco di Spadafora, Lillo Pistone, e due fratelli di 75 anni e 71 anni, ritenuti contigui alla criminalità organizzata locale.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due fratelli avrebbero procurato voti in favore del sindaco Pistone, sfruttando la loro influenza e la percezione diffusa della loro vicinanza alla criminalità organizzata. In cambio del sostegno elettorale, il sindaco avrebbe compiuto diversi atti amministrativi per soddisfare le richieste dei due, tra cui l’assegnazione di parcheggi pubblici come pertinenza di abitazioni di loro proprietà, concessione di sgravi e agevolazioni fiscali non spettanti relativi all’IMU, procedure agevolate per documenti necessari a risolvere pendenze legali su immobili sequestrati e cambi di destinazione d’uso di immobili.

Il ruolo del sindaco e i vantaggi ottenuti

Il quadro indiziario raccolto dagli investigatori ha permesso di ipotizzare che, dopo la sua elezione, il sindaco Pistone abbia favorito i due fratelli con una serie di provvedimenti amministrativi. Questi atti avrebbero consentito ai due di ottenere vantaggi economici e utilità varie, tra cui l’assegnazione di parcheggi pubblici, sgravi fiscali indebiti e facilitazioni burocratiche per la gestione di immobili sequestrati.

Dall’attività investigativa è emersa anche un’ulteriore ipotesi di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, che vede coinvolto il sindaco insieme a una insegnante 51enne, non destinataria di misura cautelare. Quest’ultima, in qualità di segretario di una sezione elettorale durante le elezioni comunali, avrebbe monitorato le operazioni di voto di persone anziane o con disabilità, informando in tempo reale il candidato sindaco e modificando alcune schede nulle o contestabili in suo favore. In cambio, avrebbe ottenuto l’assegnazione di un incarico collaborativo volontario nel settore scolastico e l’ammissione di un familiare al servizio civile retribuito presso la Pro Loco di Spadafora.

Il contesto: le elezioni comunali di Spadafora

L’indagine si è concentrata sulle elezioni comunali di Spadafora, svoltesi l’8 giugno e il 9 giugno 2024. Gli inquirenti hanno ipotizzato un condizionamento mafioso del voto, reso possibile dall’appoggio elettorale fornito dai due fratelli al sindaco Pistone. Il sostegno sarebbe stato ottenuto anche al di fuori del loro nucleo familiare, sfruttando la loro reputazione e la percezione di contiguità alla criminalità organizzata.

Il provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Messina prevede gli arresti domiciliari per il sindaco di Spadafora e per i due fratelli. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno permesso di raccogliere elementi gravi a carico degli indagati, che ora dovranno rispondere delle accuse di scambio elettorale politico-mafioso e corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso. L’inchiesta prosegue per accertare ulteriori responsabilità e verificare l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti.