Terremoto a Squillace con scossa di magnitudo 3,5, in corso sciame sismico a Catanzaro tra Borgia e Amaroni
Scosse di terremoto nella provincia di Catanzaro, dove mercoledì 16 settembre è in corso uno sciame sismico tra Borgia e Amaroni. La scossa più forte, di magnitudo 3.5, è stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) intorno alle 0re 7 del mattino a Squillace. Prima e dopo ce ne sono state altre, oscillanti tra magnitudo 1.4 e magnitudo 3.2.
- Scosse di terremoto a Catanzaro, la più forte a Squillace
- L'elenco delle scosse durante lo sciame sismico
Scosse di terremoto a Catanzaro, la più forte a Squillace
Lo sciame sismico, secondo l’Ingv, è iniziato alle 03:11, con diverse scosse a una profondità di circa 16 chilometri.
L’epicentro è stato localizzato tra Vallefiorita, Amaroni, Borgia e Squillace: proprio nella zona di quest’ultimo comune si è verificata la scossa più forte, di magnitudo 3.5.
Al momento non si registrano al momento danni a persone o cose.
L’elenco delle scosse durante lo sciame sismico
Qui l’elenco delle scosse durante lo sciame sismico, segnalate da Ingv:
- ore 03:11, magnitudo 2.4 (Amaroni)
- ore 03:54, magnitudo 1.8 (Squillace)
- ore 05:29, magnitudo 2.7 (Vallefiorita)
- ore 05:35, magnitudo 1.4 (Vallefiorita)
- ore 05:36, magnitudo 1.4 (Vallefiorita)
- ore 05:44, magnitudo 2.4 (Amaroni)
- ore 05:48, magnitudo 2.3 (Borgia)
- ore 06:02, magnitudo 2.8 (Vallefiorita)
- ore 06:08, magnitudo 2.0 (Vallefiorita)
- ore 07:04, magnitudo 3.5 (Squillace)
- ore 07:07, magnitudo 3.1 (Amaroni)
- ore 07:08, magnitudo 3.2 (Borgia)
- ore 07:09, magnitudo 1.7 (Vallefiorita)
- ore 07:36, magnitudo 1.6 (Squillace)
- ore 07:41, magnitudo 1.9 (Borgia)
- ore 09:40, magnitudo 1.9 (Borgia)
- ore 10:05, magnitudo 1.7 (San Floro)
- ore 13:18, magnitudo 2.1 (Squillace)
- ore 13:23, magnitudo 2.0 (Borgia)
- ore 13:29, magnitudo 1.5 (Borgia)
- ore 13:35, magnitudo 1.6 (Borgia)