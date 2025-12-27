Terremoto a Taiwan di magnitudo 7.0 al largo della costa, tremano i grattacieli a Taipei: il video del sisma

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Trema la terra a Taiwan. Il piccolo Paese insulare tra il Mar cinese meridionale e orientale è stato colpito da una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.0, localizzato al largo della costa a nord-est dell’isola. Il sisma ha fatto oscillare i grattacieli di Taipei, dove si sarebbe sentito con maggiore forza, provocando paura tra gli abitanti. Ma non avrebbe fatto registrare al momento vittime o ingenti danni.

La scossa di terremoto a Taiwan

Secondo quanto comunicato dalla Central Weather Administration di Taiwan, l’evento sismico è stato rilevato alle 23.05 locali di sabato 27 dicembre (le 16.05 in Italia) a 32,3 chilometri a est della contea di Yilan.

L’ipocentro del terremoto è stato individuato in mare a una profondità di 72,8 chilometri: non sono state diffuse allerte tsunami. La scossa è stata stimata dai sismografi del servizio geologico degli Stati Uniti con una magnitudo di 6.6.

Il sisma a Taipei

Secondo quanto riferito dai media locali, il sisma sarebbe stata avvertito con particolare intensità nella capitale Taipei, come dimostrano i tanti video sui social di abitazioni e nei locali della città.

“Ha continuato a tremare per un po’. Poi sono scappato, ma la maggior parte delle persone non è scappata. Ero spaventato”, ha raccontato un testimone, riportato dall’emittente Abc.

In una ripresa dalle telecamere di sorveglianza sullo skyline della metropoli si vedono i grattacieli che circondano l’edificio più alto, il Taipei 101, tremare per la forte scossa.

Le scosse di assestamento

Nonostante l’alta magnitudo dell’evento sismico, il terremoto non avrebbe provocato morti o danni significativi, ma il presidente taiwanese William Lai Ching-te ha raccomandato alla popolazione tramite un post sui social di fare attenzione alle possibili scosse di assestamento.

Alle 00.45 locali, infatti, un altro terremoto di magnitudo 4.7 si è registrato nella stessa zona del Mar cinese meridionale, a una profondità di 60,8 chilometri.