Terremoto a Trissino vicino Vicenza, scossa di magnitudo 2,5 avvertita dagli abitanti: "Sentito un boato"
Scossa di terremoto di magnitudo 2,5 in zona Trissino, vicino Vicenza: il sisma è stato avvertito dai cittadini, ma non risultano danni o feriti
Una scossa di terremoto di magnitudo 2,5 è stata registrata in zona Trissino, vicino Vicenza, in Veneto. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, come testimoniano i diversi commenti pubblicati sui social da persone più o meno spaventate. Un utente ha scritto: “Ho sentito un boato”. Al momento non risultano danni né feriti.
Scossa di terremoto a Trissino vicino Vicenza: i dati Ingv
L’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha comunicato che una scossa di terremoto di magnitudo 2,5 è stata rilevata alla distanza di un chilometro in direzione est da Trissino, comune in provincia di Vicenza in Veneto.
Il sisma è avvenuto alle 5,40 del mattino di venerdì 30 gennaio, a una profondità di 9 chilometri.
Terremoto a Trissino: non risultano danni o feriti
Allo stato attuale, come riportato dall’agenzia Askanews, non risultano esserci danni o feriti in seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 2,5 registrata a Trissino in Veneto.
Terremoto a Trissino: “Sentito un boato”
Diversi cittadini che abitano nella zona in cui si è verificata la scossa di terremoto hanno riferito di aver sentito in maniera distinta il sisma durante la notte tra giovedì 29 e venerdì 30.
“Ho sentito un boato più o meno verso le 5,30 a Costabissara, ma nessun movimento”, ha scritto un utente.
Da Cornedo a Chiampo, da Montecchio Maggiore a Montepulgo, sono diverse le testimonianze di residenti che hanno dichiarato di aver sentito il terremoto con epicentro a Trissino.
Gli altri terremoti nella notte in Italia, da Muccia a Coringa
La scossa di terremoto di magnitudo 2,5 avvenuta in zona Trissino alle 5,40 è stata quella più potente avvertita nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 gennaio in Italia, ma non l’unica.
Alle ore 2,26, infatti, un sisma di magnitudo 2 è stato registrato a Muccia, in provincia di Macerata.
All’1,55, invece, un terremoto di magnitudo 2,4 è stato rilevato a Coringa, nella provincia di Catanzaro.
La terra è tremata anche vicino al confine italiano, in Slovenia: all’1,24 della notte tra giovedì e venerdì si è verificata una scossa di magnitudo 2,3.
ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO.