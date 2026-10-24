Terremoto a Vanuatu di magnitudo 6,9, allerta tsunami dopo il violento sisma nell'Oceano Pacifico

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Violento terremoto e pericolo tsunami nell’arcipelago di Vanuatu. Il piccolo stato insulare dell’Oceano Pacifico meridionale è stato colpito da diverse scosse, tre cui le due più potenti di magnitudo 6,9 e 6,3. L’evento sismico è stato registrato al largo della costa e non ha provocato danni a cose o persone, ma ha fatto scattare l’allarme per il possibile arrivo del maremoto sul litorale.

Il terremoto a Vanuatu

Il terremoto di magnitudo 6,9 è stato rilevato dai sismografi dell’US Geological Survey, l’ente geologico statunitense, alle ore 13.31 locali (le 4.31 in Italia) del 24 ottobre, con epicentro in mare aperto a circa 200 chilometri a nord-ovest dal villaggio di Port Olry.

Qualche minuto dopo la prima scossa, nella stessa area e alla medesima profondità di 10 chilometri è stato registrato un altro evento di magnitudo 6,3, seguito da uno sciame sismico tra i 4,5 e i 5,8 sulla scala Richter.

L’allerta tsunami

Il fenomeno ha fatto scattare l’allerta maremoto per la possibilità di “onde di tsunami pericolose per le coste situate entro 300 chilometri dall’epicentro”, diramata dal Pacific Tsunami Warning Center (PTWC).

Il centro di monitoraggio con sede alle Hawaii ha avvertito che “le persone che si trovano nelle zone costiere minacciate devono rimanere in allerta e seguire le informazioni e le istruzioni delle autorità nazionali e locali”.

Nelle ore successive l’allarme tsunami è rientrato, ma il livello del mare rimane in costante monitoraggio per sorvegliare l’evolversi della situazione.

La “cintura del fuoco”

Lo stato insulare di Vanuatu si trova sulla “Cintura di fuoco“, una zona ad alta attività sismica e vulcanica per l’incontro di diverse placche tettoniche, che si estende attraverso il sud-est asiatico e il bacino del Pacifico, e non è nuovo a questo tipo di intensità di terremoti.

Già nella giornata dell’8 ottobre è stata avvertita una forte scossa di magnitudo 6,3, replicata anche il 20 ottobre.