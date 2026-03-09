Terremoto a Vico del Gargano vicino Foggia con scossa di magnitudo 3,2, "sembrava una bomba"
Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3,2 è stata registrata in Italia e, più precisamente, nella zona di Vico del Gargano, nei pressi di Foggia
Una scossa di terremoto di magnitudo 3,2 è stata registrata a Vico del Gargano, vicino Foggia. Il sisma si è verificato nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 marzo, all’1,28. Paura tra la popolazione, come testimoniano i diversi commenti pubblicati sui social nei minuti immediatamente successivi da persone residenti in diversi comuni del Foggiano. In uno di questi si legge: “Sembrava una bomba”.
I dati della scossa di terremoto a Vico del Gargano
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’INGV, ha fornito i dati precisi sulla scossa di terremoto che si è verificata all’1,28 della notte tra domenica 8 e lunedì 9 marzo in zona Vico del Gargano, nella provincia di Foggia.
Il sisma è avvenuto a 5 km a est di Vico del Gargano, a una profondità di 35 chilometri.
Paura per il terremoto a Vico del Gargano: i commenti sui social
La scossa di terremoto registrata a 5 km a est di Vico del Gargano è stata avvertita in diversi comuni della Puglia, da Vieste a Rodi Garganico, come testimoniano i molti commenti pubblicati sui social network dopo il sisma.
In uno di questi, un’utente di Peschici ha scritto: “Sembrava una bomba“.
Un altro utente di San Marco in Lamis ha scritto: “Sentita ed è durata anche tanto“.
Le parole del sindaco di Vico del Gargano dopo il terremoto
Raffaele Sciscio, sindaco di Vico del Gargano, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il terremoto, riportate dal Corriere della Sera.
Le sue parole: “Molti cittadini sono stati svegliati dalla scossa. Fortunatamente, però, non abbiamo registrato alcun problema. Solo un po’ di paura”.
Le precedenti scosse di terremoto in provincia di Foggia
Quella registrata nella notte tra il 7 e l’8 marzo nei pressi di Vico del Gargano è la quindicesima scossa avvertita nella provincia di Foggia dall’inizio dell’anno, nonché la più forte rilevata nel 2026.
In precedenza, la scossa di terremoto di maggiore intensità era stata quella del 21 gennaio: quel giorno un sisma di magnitudo 3.0 con epicentro ad Apricena aveva fatto tremare la stessa area nel Foggiano.
Il promontorio del Gargano è un territorio storicamente interessato da fenomeni tellurici, come testimonia la sequenza di eventi sismici in questo inizio del 2026.