Terremoto ad Arquata del Tronto vicino Ascoli Piceno con scossa di magnitudo 2,6, paura dopo il sisma del 2016

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un nuovo terremoto con scossa di magnitudo 2,6 è stato registrato ad Arquata del Tronto, vicino Ascoli Piceno, nella stessa zona in cui nel 2016 un fortissimo sisma causò la morte di 52 persone. L’epicentro è stato individuato a 6 km a nord ovest di Arquata del Tronto. Il terremoto si è verificato a una profondità di 9 chilometri. Allo stato attuale, non sono pervenute segnalazioni di danni a persone o cose.

Scossa di terremoto di magnitudo 2,6 ad Arquata del Tronto

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha diffuso i dati della scossa di terremoto registrata nella zona di Arquata del Tronto alle 6,44 del mattino di mercoledì 8 luglio.

Il sisma, di magnitudo 2,6, è avvenuto a una profondità di 9 chilometri.

L’epicentro è stato localizzato a distanza di 6 km, in direzione nord ovest, da Arquata del Tronto, paese nella provincia di Ascoli Piceno.

La situazione dopo il terremoto ad Arquata del Tronto

Allo stato attuale non si hanno notizie di danni a persone o cose in seguito alla scossa di terremoto registrata nella mattinata di mercoledì 8 luglio.

Come riportato dal Corriere Adriatico, il sisma è stato avvertito in maniera distinta dalla popolazione, ma non sono pervenute segnalazioni o richieste di aiuto.

ANSA

Il terremoto ad Arquata del Tronto del 24 agosto 2016

Il nome di Arquata del Tronto riporta alla mente il devastante sisma che si verificò dieci anni fa e, più precisamente, il 24 agosto del 2016.

Alle 3,36 di notte, una prima forte scossa di terremoto, di magnitudo 6,0 con epicentro lungo la Valle del Tronto, tra Arquata del Tronto e Accumoli, fece tremare la terra provocando morti e distruzione. Durante la notte furono registrate numerose altre scosse nella zona tra Norci e Rieti, alcune di queste superiori ai 4 gradi. Alle 4,33 una scossa di magnitudo 5,3 fu registrata a Norcia in provincia di Perugia.

I decessi nel Comune di Arquata del Tronto legati al devastante sisma dell’agosto del 2016 furono 52.