Terremoto ad Avellino, sisma di magnitudo 4.4: torna la paura in Irpinia

Alle 21.49 del 25 ottobre una forte scossa di terremoto ha colpito l’Irpinia. Secondo le prime rilevazioni dell’Ingv la scossa è stata di magnitudo tra i 3.9 e 4.4 e arriva dopo altre scosse registrate venerdì 24 ottobre. L’intensità del sisma è stata avvertita in tutta la Campania e anche nel Foggiano. L’epicentro è ancora una volta a Montefredane, in provincia di Avellino, a circa 14 km di profondità tra Grottolella e la stessa Montefredane.

Sciame sismico in Irpinia

Si tratta della scossa più forte registrata dallo sciame sismico presente nella vasta area irpina da venerdì 24 ottobre.

Da venerdì 24 ottobre sono nove i movimenti tellurici rilevati dall’Ingv con epicentro tra Grottolella, Montefredane, Capriglia Irpina e Aquilonia.

Subito dopo la scossa delle 21.49, sempre di sabato 25 ottobre, è stata registrato un altro sisma di magnitudo 2.

In questo l’epicentro è stato nel comune di Prata di Principato Ultra, in provincia di Avellino.

Alle 22.08, sempre con epicentro Montefredane, altra scossa di magnitudo 2.4.

Paura ad Avellino

Come riporta IrpiniaNews la scossa ha spinto molte persone a scendere in strada spaventati dalla durata e dall’intensità.

Il sisma di magnitudo 4.0 è stato avvertito in tutta la Campania con segnalazioni a Napoli, Salerno e Caserta.

Anche nel Foggiano sono state segnalate località dove il sisma è stato percepito con discreta intensità.

Nel Salernitano si registrano numerose chiamate ai Vigili del fuoco.

Attivate le ricognizioni da parte di Protezione Civile e Vigili del Fuoco, mentre la Prefettura di Avellino era in allerta a causa dello sciame sismico iniziato il 24 ottobre.

Lo spettro del terremoto del 1980

Nel novembre 1980 una tremenda scossa di terremoto colpì l’Irpinia causando la morte di circa 3000 persone.

A distanza di 45 anni lo spettro di un nuovo devastante sisma spaventa la popolazione irpina con tanti utenti sui social che hanno raccontato di essere pronti a dormire in auto.

Lucia Pappalardo, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano, in un’intervista a Fanpage, ha spiegato che il terremoto di Montefredane non è di matrice vesuviana.