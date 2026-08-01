Terremoto ai Campi Flegrei a Napoli, l'esperto mette in guardia: "Ci saranno altre scosse, anche più forti"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il terremoto di magnitudo 4.7 avvenuto nella serata di venerdì 31 luglio a Napoli è stato il più forte mai registrato nell’area negli ultimi cinquecento anni. Ma “finché continua il sollevamento del suolo è certo che ci saranno altri terremoti”, forse anche più forti. A dirlo è Giuseppe De Natale, dirigente di ricerca dell’Ingv tra i massimi esperti del bradisismo dei Campi Flegrei. Secondo l’esperto il vulcano “ci sta dando segnali di pericolo molto chiari”, ma si sta facendo poco o nulla per preparare il territorio a gestire emergenze del genere.

Terremoto a Napoli, parla l’esperto dell’Ingv

Il bradisismo, l’attività vulcanica alla base del potente terremoto di magnitudo 4.7 registrato nella zona di Napoli e dei Campi Flegrei nella serata di venerdì 31 luglio, è noto e studiato da tempo.

La sismicità in quest’area, che può arrivare a magnitudo 5 o poco più, “è prevedibile e prevista”, spiega al Corriere della Sera Giuseppe De Natale, dirigente di ricerca dell’Ingv autore di numerosi studi sul bradisismo dei Campi Flegrei.

L’attività vulcanica dei Campi Flegrei, spiega l’esperto, era diminuita significativamente dopo l’eruzione del 1538, ma ha ripreso a crescere a partire dal 1950, con bevi periodi di pausa.

L’attività vulcanica dei Campi Flegrei

Il fenomeno è sempre lo stesso: il sollevamento del suolo e i terremoti sono provocati dall’aumento di pressione interna al sistema.

“La pressione continua a crescere – spiega De Natale – quindi il livello del suolo sale progressivamente, i terremoti aumentano in frequenza e magnitudo e aumenta anche il rischio di eruzione“.

Negli ultimi anni ci sono state nell’area scosse sempre più intense, fino a quello di venerdì di magnitudo 4.7. Come spiega De Natale, si tratta del sisma più potente mai registrato nella zona dal 1538.

“Sappiamo da almeno un decennio che, perdurando il sollevamento del suolo, la sismicità aumenta”, aggiunge l’esperto.

Pertanto, “finché continua il sollevamento del suolo è certo che ci saranno altri terremoti, che potrebbero essere più forti di questo”.

“Non stiamo facendo nulla”

Secondo De Natale però il problema è che non siamo preparati, nonostante sia un fenomeno noto e studiato da decenni.

Il vulcano “ci sta dando segnali di pericolo molto chiari“, sottolinea, “ma non stiamo facendo nulla per preparare il territorio a tutti i possibili eventi”.

Per De Natale “bisogna affrettarsi a recuperare il tempo perduto e preparare seriamente il territorio a gestire questa emergenza”, perché la zona dei Campi Flegrei è “un’area vulcanica che va organizzata e controllata a un livello estremamente superiore al normale”.