Terremoto ai Campi Flegrei alle ore 6, avvertito un boato nella provincia di Napoli: magnitudo 2.3

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Trema la provincia di Napoli all’alba. Verso le 6:00 del mattino è stato registrato un terremoto nella zona rossa dei Campi Flegrei. La magnitudo registrata è stata di 2.3 della scala Richter. L’evento sismico ha come epicentro via Solfatara a una profondità di 2,8 chilometri. La popolazione locale parla di scossa breve ma intensa e di “forte boato“. Scosse di assestamento nella mattinata.

Terremoto ai Campi Flegrei

All’alba si è verificata una scossa di terremoto nella provincia di Napoli, nella zona dei Campi Flegrei. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) riporta che l’ultima scossa, di magnitudo 2,3, si sia verificata alle 6:00:39 del mattino nella zona di Rione Bognar.

La Sala Operativa INGV-OV di Napoli ha verificato i dati della scossa: le coordinate geografiche (lat, lon) sono 40.8295, 14.1243, mentre la profondità della scossa è di 3 km.

I cittadini hanno segnalato ulteriori piccole scosse di assestamento dopo quella delle 6:00. Una è stata registrata intorno alle 8:43 a Baia.

Comunicato del sindaco

La scossa è stata descritta intensa dalla popolazione. Verso le 7:15 il Comune di Pozzuoli ha comunicato alla cittadinanza i dati del terremoto. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’amministrazione il dato definitivo sulla magnitudo (confermata a 2.3).

L’epicentro della scossa è stato nei pressi di via Solfatara, nella zona rossa, a una profondità di 2,78 km. L’evento, come descritto dal comunicato e confermato dai commenti degli utenti del gruppo Facebook “Quelli della zona rossa del vulcano Campi Flegrei”, è stato accompagnato da un forte boato.

Sono stati forniti link e numeri utili. Per la Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891, mentre per la Protezione Civile 081/18894400.

Dove è stato sentito il terremoto

Dai commenti degli utenti, chiamati a segnalare le zone nelle quali sarebbe stata avvertita la scossa, apprendiamo che le zone e le vie coinvolte sono diverse.

Da via Pigna, dove si è sentita in forma più leggera, a Corso Umberto Primo, dove è stata invece percepita in maniera molto più forte, come anche in zona di via Solfatara, non a caso l’epicentro della scossa.

Forte anche a Monteruscello, Traversa Diano e via Vecchie delle Vigne. A Quarto e Pianura c’è chi dichiara di non aver sentito nulla e chi di averla percepita. Molto dipende dallo stato delle abitazioni.