Terremoto ai Campi Flegrei con 40 scosse registrate nella notte tra il 18 e il 19 ottobre: cosa sta succedendo

La terra torna a tremare ai Campi Flegrei. Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre, alle 00.59, è stata registrata una scossa di magnitudo 2.2 con epicentro nella zona tra Solfatara e Pisciarelli. Il movimento tellurico, seppur superficiale – circa 2 chilometri di profondità – è stato avvertito distintamente in diversi quartieri di Napoli, tra cui Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura e Agnano e nei comuni limitrofi di Pozzuoli e Bacoli.
Terremoto ai Campi Flegrei, 40 scosse in una notte
Secondo quanto comunicato dall’Osservatorio Vesuviano, nella notte tra sabato e domenica si è verificato un nuovo sciame sismico con circa 40 scosse registrate.
“L’evento più forte è stato quello delle 00.59 di magnitudo 2.2 – spiega la direttrice Lucia Pappalardo a Il Mattino – localizzato poco fuori l’area Solfatara-Pisciarelli. Il processo di sollevamento del suolo prosegue con una velocità media di circa 15 millimetri al mese”.
Il fenomeno del bradisismo continua dunque a manifestarsi con intensità costante.
“La sismicità resta elevata – aggiunge Pappalardo – ma nelle ultime settimane la magnitudo si mantiene su valori più bassi. I dati geochimici mostrano tuttavia un incremento del flusso di CO₂, con valori che superano le 5.000 tonnellate al giorno nella zona della Solfatara”.
Le cause e i rischi: parla l’esperta
L’esperta spiega che la percezione delle scosse può variare molto da un punto all’altro della caldera.
“Il sottosuolo dell’area flegrea è estremamente eterogeneo. A seconda della posizione dell’epicentro e del tipo di rottura, la propagazione delle onde sismiche cambia. Alcune zone amplificano l’onda, altre la attutiscono. È per questo che lo stesso evento può essere avvertito con intensità diverse”, chiarisce.
Le scosse più recenti, con epicentro tra Montenuovo e via Artiaco a Pozzuoli, interessano aree sismogenetiche già note.
“Sono zone che in passato hanno mostrato attività analoga – aggiunge Pappalardo -. Non ci sono variazioni significative nello stato del vulcano, ma è necessario mantenere la massima attenzione scientifica e strutturale. Consiglio ai cittadini di far controllare gli edifici, perché il rischio maggiore al momento è rappresentato dalle sollecitazioni sismiche”.
Il monitoraggio rafforzato
Per migliorare il controllo della caldera, l’Osservatorio Vesuviano ha già installato nuovi sensori sismici nell’area del Monte Olibano e nel centro della caldera.
“Nelle prossime settimane potenzieremo la rete di monitoraggio sottomarino nei fondali dei Campi Flegrei – ha concluso la direttrice -. È previsto un investimento importante in tecnologia e risorse umane per garantire un controllo costante”.
Le autorità invitano la popolazione a mantenere la calma e a seguire solo i canali ufficiali dell’INGV e della Protezione Civile, mentre continua la sorveglianza sul territorio.