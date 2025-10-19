Terremoto ai Campi Flegrei con 40 scosse registrate nella notte tra il 18 e il 19 ottobre: cosa sta succedendo

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La terra torna a tremare ai Campi Flegrei. Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre, alle 00.59, è stata registrata una scossa di magnitudo 2.2 con epicentro nella zona tra Solfatara e Pisciarelli. Il movimento tellurico, seppur superficiale – circa 2 chilometri di profondità – è stato avvertito distintamente in diversi quartieri di Napoli, tra cui Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura e Agnano e nei comuni limitrofi di Pozzuoli e Bacoli.

Terremoto ai Campi Flegrei, 40 scosse in una notte

Secondo quanto comunicato dall’Osservatorio Vesuviano, nella notte tra sabato e domenica si è verificato un nuovo sciame sismico con circa 40 scosse registrate.

“L’evento più forte è stato quello delle 00.59 di magnitudo 2.2 – spiega la direttrice Lucia Pappalardo a Il Mattino – localizzato poco fuori l’area Solfatara-Pisciarelli. Il processo di sollevamento del suolo prosegue con una velocità media di circa 15 millimetri al mese”.

ANSA

Ancora paura per le scosse ai Campi Flegrei

Il fenomeno del bradisismo continua dunque a manifestarsi con intensità costante.

“La sismicità resta elevata – aggiunge Pappalardo – ma nelle ultime settimane la magnitudo si mantiene su valori più bassi. I dati geochimici mostrano tuttavia un incremento del flusso di CO₂, con valori che superano le 5.000 tonnellate al giorno nella zona della Solfatara”.

Le cause e i rischi: parla l’esperta

L’esperta spiega che la percezione delle scosse può variare molto da un punto all’altro della caldera.

“Il sottosuolo dell’area flegrea è estremamente eterogeneo. A seconda della posizione dell’epicentro e del tipo di rottura, la propagazione delle onde sismiche cambia. Alcune zone amplificano l’onda, altre la attutiscono. È per questo che lo stesso evento può essere avvertito con intensità diverse”, chiarisce.

Le scosse più recenti, con epicentro tra Montenuovo e via Artiaco a Pozzuoli, interessano aree sismogenetiche già note.

“Sono zone che in passato hanno mostrato attività analoga – aggiunge Pappalardo -. Non ci sono variazioni significative nello stato del vulcano, ma è necessario mantenere la massima attenzione scientifica e strutturale. Consiglio ai cittadini di far controllare gli edifici, perché il rischio maggiore al momento è rappresentato dalle sollecitazioni sismiche”.

Il monitoraggio rafforzato

Per migliorare il controllo della caldera, l’Osservatorio Vesuviano ha già installato nuovi sensori sismici nell’area del Monte Olibano e nel centro della caldera.

“Nelle prossime settimane potenzieremo la rete di monitoraggio sottomarino nei fondali dei Campi Flegrei – ha concluso la direttrice -. È previsto un investimento importante in tecnologia e risorse umane per garantire un controllo costante”.

Le autorità invitano la popolazione a mantenere la calma e a seguire solo i canali ufficiali dell’INGV e della Protezione Civile, mentre continua la sorveglianza sul territorio.