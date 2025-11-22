Terremoto ai Campi Flegrei con doppia scossa fra Napoli e Pozzuoli, sciame sismico avvertito in più quartieri

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Torna la paura per il terremoto in zona Campi Flegrei, con due scosse sismiche ravvicinate (la più forte di magnitudo 3.0) che hanno colpito l’area tra Napoli e Pozzuoli, ed epicentro in mare vicino a Coroglio. Il fenomeno, associato dagli esperti al bradisismo, non ha provocato nessun danno grave né feriti segnalati.

Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei

A far tremare nuovamente i Campi Flegrei, nel pomeriggio di sabato 22 novembre, due scosse di terremoto quasi consecutive. Quella più intensa è stata rilevata dall’Osservatorio Vesuviano alle 18:55 ed è stata di magnitudo 3.0, con ipocentro stimato a 2,4 km sotto il livello del mare, a largo della zona di Coroglio.

Quello verificatosi tra le ore 18:16 e le 19:03, si può considerare un nuovo sciame sismico. I sistemi dell’Ingv hanno registrato più scosse ravvicinate, con profondità tra 0,9 e 3 km.

Il sisma principale è stato preceduto di circa venti secondi da un altro, con ipocentro a 3 km di profondità. Nel primo pomeriggio c’era già stata un’altra scossa di magnitudo 2.2, alle 15:04, con profondità di 2,8 km.

Terremoto avvertito tra Napoli e Pozzuoli

La scossa di magnitudo 3 è stata percepita non solo a Bagnoli, quartiere vicino all’epicentro, ma anche in zone limitrofe come Pozzuoli e Fuorigrotta.

Sono arrivate segnalazioni anche da quartieri di Napoli geograficamente più distanti, tra cui Vomero, Soccavo e Pianura. L’evento è stato collegato al fenomeno del bradisismo, ma per fortuna non si segnalano danni gravi né feriti.

La forte scossa di alcuni giorni prima

L’area dei Campi Flegrei, com’è noto, è fra le più attenzionate dal punto di vista geofisico ed è di frequente teatro di eventi sismici. Fra quelli più intensi e recenti, la scossa registrata il 18 novembre alle ore 13:35, un terremoto per il quale è stata misurata una magnitudo di 3.6.

La scossa ha avuto epicentro al largo della costa campana, secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’evento ha avuto un ipocentro molto profondo, circa 450 km, un valore insolito per la sismicità italiana, che normalmente interessa parti più superficiali della crosta terrestre.

Il sisma registrato in questo caso è direttamente collegato al fenomeno geologico della subduzione che interessa il Mar Tirreno meridionale. Nello specifico, la causa è l’affondamento di una porzione di placca terrestre (uno “slab” di litosfera oceanica) che sprofonda sotto un’altra placca, un movimento che genera una forte sismicità.

Fortunatamente, proprio la notevole profondità di questo processo ha agito da attenuante naturale: l’energia del terremoto si è dispersa lungo il tragitto, riducendo drasticamente l’impatto in superficie. Per questo motivo, nonostante la sua origine significativa, il sisma non ha prodotto danni evidenti alle strutture costiere e interne.