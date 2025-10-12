Terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 2.5, due scosse avvertite in diverse zone di Pozzuoli o Napoli

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Paura nel pomeriggio di domenica 12 ottobre ai Campi Flegrei, dove i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv hanno registrato due scosse di terremoto di magnitudo 2.5, entrambe avvertite distintamente in diverse zone di Pozzuoli e della città di Napoli. Il nuovo sciame sismico, il secondo nel giro di 24 ore, conferma la fase di attività intensa che interessa l’area vulcanica.

Terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 2.5

Come riporta Napoli Today, la prima scossa è avvenuta alle 15.35, dopo un forte boato, con epicentro a Montenuovo, a una profondità di circa 2 chilometri.

Secondo i dati diffusi dall’Ingv, l’evento è stato avvertito a Lucrino, Arco Felice, Bacoli e fino ai quartieri occidentali di Napoli.

ANSA

Una manifestazione di fine giugno ai Campi Flegrei

Solo pochi minuti dopo, alle 16.00, un’altra lieve scossa di magnitudo 1.8 è stata registrata nella zona di Arco Felice, a circa 2,4 chilometri di profondità.

La seconda scossa di magnitudo 2.5 è stata registrata alle 17.01, con epicentro tra il Campeggio Internazionale e via Coste d’Agnano, nei pressi della Solfatara.

Si tratta della scossa più forte del pomeriggio, che ha dato avvio a un nuovo sciame sismico tuttora in corso, come confermato dagli strumenti dell’Osservatorio Vesuviano.

I boati e il monitoraggio della Protezione Civile

Secondo quanto comunicato dal Comune di Pozzuoli, gli eventi “potrebbero essere stati accompagnati da boati” percepiti dalla popolazione.

L’amministrazione, insieme alla Protezione Civile, ha attivato un monitoraggio costante della situazione e invita i cittadini a segnalare eventuali danni o disagi ai numeri dedicati: Polizia Municipale (081/8551891) e Protezione Civile (081/18894400).

Nessun danno a persone o cose è stato segnalato finora, ma l’allerta resta alta.

Sul sito ufficiale dell’Osservatorio Vesuviano – INGV sono disponibili aggiornamenti in tempo reale, bollettini settimanali e mensili sull’evoluzione del fenomeno di sollevamento del suolo e sull’attività sismica nell’area.

26 scosse in due giorni: allerta massima

Solo poche ore prima, nella notte tra l’11 e il 12 ottobre, un altro sciame sismico aveva fatto registrare 26 scosse, la più forte di magnitudo 1.7, tra le 16.33 di sabato e la mattinata di domenica.

Gli esperti confermano che l’area flegrea resta in una fase di bradisismo attivo, caratterizzata da micro scosse frequenti, boati e lievi sollevamenti del terreno.

La popolazione, abituata ormai a convivere con questi fenomeni, continua a seguire con attenzione gli aggiornamenti ufficiali.

L’Osservatorio Vesuviano e la Protezione Civile assicurano che “ogni evento viene analizzato e monitorato in tempo reale” e che, al momento, non si registrano variazioni significative nei parametri vulcanici.

L’attenzione però resta massima: i Campi Flegrei, come ricordano gli scienziati, rappresentano una delle aree vulcaniche più sorvegliate d’Europa.