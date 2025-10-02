NOTIZIE
Temi Caldi:

Terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 2,7, sciame sismico preoccupa la popolazione: panico in chiesa

È stata avvertita anche a Napoli una forte scossa ai Campi Flegrei, il sisma ha generato il panico tra i fedeli in una chiesa a Pozzuoli

Pubblicato:

stefania bernardini

Stefania Bernardini

GIORNALISTA

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Alle 19.57 è stata registrata una forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei. Il sisma di magnitudo attualmente stimata 2.7 è avvenuto a una profondità di 2,8 chilometri, con epicentro nei pressi della Solfatara. Le scosse sono state avvertite distintamente anche a Napoli, nei quartieri periferici dell’area occidentale come Soccavo, Pianura, Bagnoli e Fuorigrotta. Panico a Pozzuoli tra i fedeli in una chiesa.

Notizia in aggiornamento

 

Napoli terremoto ANSA

Leggi anche

HeyLight

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo