Terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 2,7, sciame sismico preoccupa la popolazione: panico in chiesa

Alle 19.57 è stata registrata una forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei. Il sisma di magnitudo attualmente stimata 2.7 è avvenuto a una profondità di 2,8 chilometri, con epicentro nei pressi della Solfatara. Le scosse sono state avvertite distintamente anche a Napoli, nei quartieri periferici dell’area occidentale come Soccavo, Pianura, Bagnoli e Fuorigrotta. Panico a Pozzuoli tra i fedeli in una chiesa.

Notizia in aggiornamento