Terremoto ai Campi Flegrei e nuovo sciame sismico, scosse fino a magnitudo 2.2 vicino Pozzuoli

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Nuovo sciame sismico nella zona dei Campi Flegrei, con diverse scosse di terremoto. La più forte registrata in mattinata è stata di magnitudo 2.2 e si è verificata nei pressi di Pozzuoli. L’epicentro dello sciame sismico è stato individuato in un’area compresa tra i Pisciarelli e la Solfatara a una profondità di 2,7 chilometri. Le scosse sono state avvertite in maniera nitida dai residenti.

Sciame sismico nella zona dei Campi Flegrei

L’ennesimo sciame sismico ha colpito i Campi Flegrei nelle prime ore della mattina di domenica 9 novembre. La scossa di terremoto più importante, di magnitudo 2.2, è stata registrata alle 6:11 ed è stata seguita, nel giro di sei minuti, da altre tre scosse di intensità minore.

Nella mattinata l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato oltre venti scosse. Al momento non risultano danni a cose o persone, ma come accaduto in passato c’è molta paura tra la popolazione.

iStock

La scossa di terremoto più forte lo scorso marzo

Per la zona dei Campi Flegrei prosegue il periodo costellato di terremoti. Solo la scorsa settimana, dal 27 ottobre al 2 novembre, sono state registrate 149 scosse e il giorno prima si era verificato uno sciame sismico da oltre 60 scosse.

Nel mese di ottobre, inoltre, l’intensità registrata era stata più alta, con la scossa del 26 ottobre di magnitudo 3.1. Il terremoto di intensità più importante rilevato dall’Ing nell’area dei Campi Flegrei risale al 13 marzo 2025, con magnitudo 4.6, la più elevata di sempre in quella zona.

Inoltre, secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Vesuviano che monitora il bradisismo, nelle ultime tre settimane si è verificato un aumento della velocità del sollevamento del suolo, oltre alla crescita del riscaldamento del sistema idrotermale.

Campi Flegrei, il rischio di una eventuale evacuazione

Attualmente nell’area dei Campi Flegrei è in vigore un’allerta di livello giallo. Ma con l’aumento delle scosse e la crescita degli altri dati geotermici non è escluso che si possa passare ad “arancione” o addirittura “rosso”.

Ciò comporterebbe una accelerazione nelle procedure di evacuazione degli abitanti prima di una eventuale eruzione. Fabio Ciciliano, capo del dipartimento nazionale della Protezione civile, nei giorni scorsi era a Napoli per seguire una simulazione di evacuazione che ha coinvolto molti studenti.

In quell’occasione, tuttavia, Ciciliano ha chiarito che al momento non ci sono segnali di pericoli imminenti.