Terremoto ai Campi Flegrei e sisma seguito dal forte boato, paura per lo sciame avvertito in diversi quartieri

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Due nuove scosse di terremoto sono state registrate ai Campi Flegrei, vicino a Napoli. I sismi sono stati avvertiti in maniera distinta a Pozzuoli, ma anche a Bacoli, Quarto, Licola e nella parte ovest di Napoli stessa. La magnitudo è stimata tra 2.6 e 2.7 gradi e la profondità tra 1 e 2 chilometri.

Due terremoti ai Campi Flegrei

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha registrato due scosse di terremoto nel pomeriggio del 28 novembre, in rapida successione, nella zona dei Campi Flegrei, vicino a Napoli.

I due sismi si sono verificati a distanza di 11 secondi, il primo alle 16:29:30, con una magnitudo di 2.6 e il secondo alle 16:29:41 con una magnitudo di 2.7.

ANSA Un sismografo

Il primo terremoto è avvenuto a una profondità stimata di 2 chilometri nella crosta terrestre, mentre il secondo è stato anche più superficiale, arrivando a 1 chilometro di profondità.

Il boato e la paura dei residenti

La profondità ridotta a cui sono avvenuti i due terremoti ha contribuito a farli avvertire chiaramente in tutta la zona dei Campi Flegrei, causando paura tra la popolazione.

Come spesso accade in questa zona, che ha una natura geologica molto particolare, le scosse sono state seguite da un potente boato che è stato avvertito nei pressi dell’epicentro, come comunicato anche dal Comune di Pozzuoli:

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.6 ± 0.3 localizzato in mare nel golfo di Pozzuoli. Il sisma si è prodotto alle 16:29 ora locale (UTC ore 15:29) del 28/11/2025, alla profondità di 2,3 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro.

Lo sciame sismico in mattinata

La giornata ai Campi Flegrei è stata caratterizzata da una serie di terremoti di bassa intensità che è cominciata fin dalle prime ore del mattino ed è proseguita fino ai due sismi di maggiore intensità del pomeriggio.

Si è trattato di uno sciame sismico con scosse di magnitudo attorno al 2, ma di profondità estremamente ridotta. L’Ingv li ha segnalati a meno di 1 chilometro dalla superficie.

Anche il 22 novembre si era verificato un terremoto particolarmente forte nella zona, con magnitudo 3.0 e profondità di 2 chilometri.