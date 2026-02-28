Terremoto ai campi Flegrei, forte scossa avvertita anche a Napoli: paura tra la popolazione

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Diverse scosse di terremoto sono state registrate – a pochi minuti di distanza – in mattinata nei Campi Flegrei. La prima di magnitudo 3,5 è stata anche avvertita dalla popolazione, dopo tre minuti c’è stata una seconda scossa di 2,3. Al momento non si segnalano danni o feriti. L’epicentro è stato registrato a Pozzuoli, il sisma è stato sentito anche a Napoli.

Terremoto ai Campi Flegrei

Lo sciame sismico è stato segnalato la mattina del 28 febbraio, la scossa più energica si è verificata alle 11.19, magnitudo preliminare 3,5 a una profondità di 2,7 chilometri, epicentro a Pozzuoli, in località Pisciarelli.

I cittadini hanno raccontato di aver percepito un tremore intenso e particolarmente lungo.

I terremoti sono stati avvertiti a Pozzuoli, Quarto e Bacoli, ma anche in diversi quartieri di Napoli come Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura in primis.

Le scosse, che si sono susseguite una dietro l’altra, sono state accompagnate da un forte boato.

Paura tra la popolazione

“A Quarto il pavimento quasi rimbalzava, sembrava di essere sulle giostre” è una delle testimonianze riportate da La Repubblica.

“Soccavo sentita abbastanza forte”, è un commento citato da Il Mattino e ancora: “Quarto e Fuorigrotta avvertita molto forte“.

I Comuni seguono da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e, come si legge sul profilo Facebook del Comune di Pozzuoli, forniranno successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno.

L’osservatorio Vesuviano e il sindaco di Pozzuoli

Lucia Pappalardo, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano, ha spiegato che “si tratta di fenomeni che rientrano nella dinamica dell’attuale crisi bradisismica. Il sollevamento del suolo, che da ottobre ha registrato un incremento, procura stress alle rocce, generando i terremoti, con i quali la popolazione convive da tempo”.

Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, su Facebook ha pubblicato un post in cui conferma che sono state avvertite due scosse di bradisismo.

“Il Comune è già pienamente operativo con tutte le procedure previste in questi casi. Abbiamo ricevuto comunicazione dall’Osservatorio Vesuviano dell’inizio di uno sciame sismico e ne seguiremo l’evoluzione minuto per minuto. Per eventuali segnalazioni chiamate i numeri della Centrale Operativa della Polizia Municipale: 081/8551891 e della Protezione Civile: 081/18894400″, ha scritto.

Per precauzione, dopo la forte scossa di oggi, sono stati temporaneamente chiusi i siti archeologici dei Campi Flegrei. il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato immediatamente il Centro Coordinamento Soccorsi al quale hanno partecipato l’assessore regionale alla Protezione civile, Fiorella Zabatta con i rappresentanti della sala operativa della protezione civile regionale, i sindaci di Bacoli, Josi della Ragione e di Pozzuoli, Luigi Manzoni, i rappresentanti della Città Metropolitana di Napoli, dei Vigili del fuoco, della Polizia locale del Comune di Napoli e delle Forze dell’ordine.

Nessuna criticità è stata segnalata sui territori interessati dall’evento sismico. Il sindaco di Bacoli ha rappresentato, inoltre, che da stamattina è in allestimento, grazie alla protezione civile regionale, una zona di assestamento, che sarà poi inaugurata martedì 3 marzo.