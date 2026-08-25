Terremoto ai Campi Flegrei, l'avvertimento di Mario Tozzi sul Vesuvio: "Prima o poi ci sarà l'eruzione"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

L’eruzione del Vesuvio “ci sarà prima o poi, non dimentichiamolo”. È l’avvertimento che Mario Tozzi, famoso geologo della tv italiana, ha lanciato in diretta nel corso della trasmissione Filorosso parlando della situazione terremoti nella zona dei Campi Flegrei. Non un appello che porta con sé allarmismo, bensì una presa di coscienza, ha detto l’esperto, per non farsi trovare impreparati in futuro quando le scosse potrebbero suggerire l’inizio dell’emergenza nella zona della caldera a Pozzuoli e dintorni.

Terremoti a Campi Flegrei, la situazione

Nel corso di un reportage andato in onda nel corso dell’ultimo appuntamento di Filorosso, programma in onda ogni lunedì sera su Rai3, è l’intervento della direttrice dell’osservatorio vesuviano INGV a fare chiarezza sulla situazione nella zona.

Lucia Pappalardo, infatti, ha ammesso che uno studio avrebbe permesso di stimare una magnitudo massima di 5.1 nell’area. Intensità che permetterebbe ai residenti di poter continuare a vivere nella zona, seppur con interventi mirati alle abitazioni per metterle in sicurezza.

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Se superata, però, quella magnitudo potrebbe diventare un chiaro segnale d’allarme che qualcosa nel sottosuolo sta cambiando.

Il pericolo dell’eruzione del Vesuvio secondo Tozzi

A entrare nella discussione, quindi, è il geologo Mario Tozzi che ha spiegato più nello specifico ciò che potrebbe accadere.

“Bisognerebbe capire come le costruzioni potrebbero resistere a scosse reiterate, anche se non fortissime”, ha detto cercando di anticipare l’argomento più “caldo”, ovvero quello di una possibile eruzione del Vesuvio.

Senza nascondersi, ma senza neanche voler lanciare allarmi ancora lontani dal risuonare, Tozzi ha ammesso: “Ci sarà al massimo una magnitudo 5.1 che se dovesse crescere ci dirà che il problema non sarà più il bradisismo, ma l’eruzione del Vesuvio. Sarebbe molto peggio, ma lasciamola sullo sfondo”.

“L’eruzione non è alle viste”, ha ammesso Tozzi che però ha lanciato l’avvertimento: “Attenzione, prima o poi ci sarà e non dobbiamo dimenticarlo“.

L’appello di Tozzi sulle abitazioni da sistemare

Cosa fare quindi? Nel corso del dibattito a Filorosso, Mario Tozzi ha lanciato altri avvertimenti sull’agibilità di alcune abitazioni.

“I fluidi si muovono e alzano e abbassano il terreno, in questo momento lo stanno alzando. Per reggere ai terremoti, normalmente in una zona sismica basterebbe costruire o ristrutturare per bene perché non si tratta di terremoti che buttano giù le case. Qui le rendono agibili, scherziamo?”, ha detto.