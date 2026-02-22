Terremoto ai Campi Flegrei nella notte, avvertita scossa e un "boato" nella provincia di Napoli: magnitudo 2.3

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Trema la provincia di Napoli nella notte. Verso le 4:00, poco prima del mattino, è stato registrato un terremoto nella zona rossa dei Campi Flegrei. La magnitudo segnalata è stata di 2.3 della scala Richter. L’evento sismico ha come epicentro i Campi Flegrei a una profondità di 4 chilometri. La popolazione locale parla di scossa percepibile, breve ma intensa in alcune zone e di un “boato“ verso Pozzuoli.

Terremoto ai Campi Flegrei

Nella notte, poco dopo le 4:00, si è verificata una scossa di terremoto nella provincia di Napoli, nella zona dei Campi Flegrei. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) riporta che la scossa, di magnitudo 2,3, si sia verificata alle 04:16:27 del mattino.

La Sala Operativa INGV-OV di Napoli ha verificato i dati della scossa: le coordinate geografiche (lat, lon) sono 40.8095, 14.0887, mentre la profondità della scossa è di 4 km.

I cittadini hanno segnalato una scossa breve, per alcuni forte o lieve a seconda della zona. Il Comune invece parla di un “boato” percepito.

La nota del comune di Pozzuoli

Verso le 5 del mattino, a distanza di poco dall’evento sismico, il comune di Pozzuoli ha rilasciato una nota per i cittadini. In questa si leggono i dettagli della scossa, come magnitudo e profondità.

Un dettaglio ulteriore è la localizzazione dell’evento sismico, riscontrato nel Golfo di Pozzuoli. Si legge, inoltre, che l’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro.

Infine un messaggio per le segnalazioni con i numeri di:

Centrale Operativa Polizia Municipale 081/8551891;

Protezione Civile 081/18894400.

Il resoconto dei cittadini

Molto attivo il gruppo “Quelli della zona rossa del vulcano Campi Flegrei” dove gli utenti raccontano la loro esperienza. Dalle 4:00 si sono susseguiti i messaggi. Almeno in 100 hanno risposto nell’immediato, tra chi racconta di averla “appena sentita” e chi dice “bella consistente”.

La percezione cambia da zona a zona, come in altri casi nei Campi Flegrei. Una donna dice che in via Torre di Cappella “è stata abbastanza lunga e rumorosa”. E qualcuno le risponde: “un rumore strano… più del solito“.

Altri dettano i confini della zona, rispondendo all’appello. Così sappiamo che è stata sentita a Monte di Procida, a via Napoli, a Bacoli, allo Scalandrone, a Bagnoli e Arco Felice.