Terremoto ai Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 3,0 nella notte a Pozzuoli e Napoli: torna la paura

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Torna la paura nella zona di Napoli, nelle prime ore di lunedì 10 agosto c’è stato un nuovo terremoto di magnitudo 3.0 ai Campi Flegrei. L’epicentro della scossa, nettamente avvertita dalla popolazione in tutta la zona, nei pressi di Pozzuoli. Intanto proseguono gli interventi e le verifiche dopo il forte terremoto di magnitudo 4.7 del 31 luglio, oltre duemila gli sfollati a Pozzuoli.

Nuovo terremoto ai Campi Flegrei

La terra torna a tremare ai Campi Flegrei per il bradisismo. Una nuova scossa di terremoto si è verificata nella notte, alle 2.27 di oggi lunedì 10 agosto 2026.

Stando alle rilevazioni dell’Ingv di Napoli, il sisma è stato di magnitudo 3.0.

ANSA

Scossa di magnitudo 3.0 avvertita anche a Napoli

L’epicentro del terremoto, avvenuto a una profondità di 4 chilometri, è stato registrato a 2 chilometri da Pozzuoli.

La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione in tutta la zona, tra Pozzuoli, Bacoli, Quarto e diversi quartieri di Napoli.

In tanti sono stati svegliati dal boato che ha accompagnato il sisma. Al momento non si registrano danni.

La situazione dopo il terremoto del 31 luglio

La nuova scossa si inserisce in un periodo di intensa attività sismica nell’area dei Campi Flegrei che aveva portato al terremoto di magnitudo 4.7 dello scorso 31 luglio, il sisma più potente registrato nella zona negli ultimi secoli.

Secondo quanto reso noto dalla prefettura di Napoli, a Pozzuoli sono stati allontanati dalle loro abitazioni 813 nuclei familiari, per un totale di 2.129 persone.

Di queste, 2.023 hanno trovato autonoma sistemazione e 106 sono ospitate in strutture alberghiere. Al palazzetto dello sport ci sono 65 persone, non tutte destinatarie di ordinanza di sgombero.

Intanto proseguono le attività di vigili del fuoco e protezione civile, oltre 1.200 gli interventi effettuati dall’inizio dell’emergenza per verifiche tecniche sugli edifici e assistenza alla popolazione.

Stando ai dati emersi durante l’ultima riunione alla prefettura di Napoli del Centro Coordinamento Soccorsi (Ccs), sono 198 gli edifici sgomberati e 930 le unità abitative evacuate per ragioni di sicurezza.