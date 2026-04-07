Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.3 nella notte: nuovo sciame sismico
Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei: diverse scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 3.3
La terra torna a tremare a Napoli. Nelle prime ore di martedì 7 aprile c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 nella zona dei Campi Flegrei, con epicentro vicino Pozzuoli, seguita pochi minuti dopo da un’altra scossa, di magnitudo 2.6. In corso uno sciame sismico, registrate anche diverse altre scosse di minore intensità.
Terremoto ai Campi Flegrei
Alle prime luci dell’alba di oggi, martedì 7 aprile, ci sono state nuove scosse di terremoto nell’area di Napoli.
È in corso un nuovo sciame sismico dovuto all’attività bradisismica nella zona dei Campi Flegrei, come ha riferito il sindaco di Pozzuoli sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio Vesuviano.
Alle ore 4.32 si è verificata una scossa di magnitudo 3.3 ai Campi Flegrei, nettamente avvertita dalla popolazione.
Scossa di magnitudo 3.3 a Pozzuoli
Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma è avvenuto a una profondità di 2 chilometri, con epicentro a pochi chilometri da Pozzuoli.
Tanta paura tra gli abitanti ma nessun danno o conseguenze.
La scossa è stata seguita pochi minuti dopo, alle 4.38, da un’altra di magnitudo 2.6, sempre nello stesso punto e alla stessa profondità, 2 chilometri.
Notizia in aggiornamento