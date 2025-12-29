Terremoto ai Castelli Romani, scossa di magnitudo 2,6 con epicentro ad Ariccia: sentita anche a Roma

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un terremoto di magnitudo 2.6 ha colpito l’area dei Castelli Romani nel pomeriggio di lunedì 29 dicembre, con epicentro localizzato nei pressi di Ariccia. Il sisma, avvenuto a una profondità di 12 chilometri, è stato avvertito distintamente anche nei quartieri sud di Roma, scatenando il panico sui social network e tra i residenti che hanno visto oscillare lampadari e mobili.

Il pomeriggio del 29 dicembre è stato segnato da un improvviso momento di paura per migliaia di cittadini del Lazio.

Alle ore 17.20, una scossa di terremoto ha fatto sussultare l’area dei Castelli Romani, propagandosi con forza fino alla Capitale.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha confermato l’evento poco dopo, localizzando l’epicentro a circa 3 chilometri a sud-ovest di Ariccia.

Nonostante la magnitudo di 2.6 possa sembrare contenuta, la profondità relativamente ridotta di 12 chilometri ha reso il movimento tellurico chiaramente percepibile ai piani bassi e soprattutto in quelli alti degli edifici, dove molti hanno descritto il fenomeno come breve ma estremamente intenso.

La paura sui social

Le segnalazioni sono rimbalzate immediatamente sui social network, trasformando X (ex Twitter) in un centro di monitoraggio in tempo reale.

Moltissimi residenti tra Albano Laziale, Ariccia, Marino e Velletri hanno raccontato di aver sentito un boato sordo seguito da una vibrazione che ha fatto “ballare” letti e stoviglie.

Anche a Roma, specialmente nel quadrante meridionale, la “schicchera” – come definita da alcuni utenti romani – è stata avvertita in modo nitido, portando la parola “terremoto” in cima alle tendenze nazionali in meno di dieci minuti.

Molti cittadini, inizialmente incerti, hanno cercato conferme online temendo che il ritardo di pochi minuti nella pubblicazione dei dati ufficiali fosse il preludio a qualcosa di più grave.

Il sisma del 28 dicembre in Ciociaria

Questo evento sismico si inserisce in un finale di 2025 particolarmente movimentato per la crosta terrestre della regione.

Solo poche ore prima, nella serata di domenica 28 dicembre, un’altra scossa di magnitudo 2.5 era stata registrata in Ciociaria, con epicentro vicino a Belmonte Castello, in provincia di Frosinone.

Sebbene non vi sia un nesso diretto tra i due eventi, la successione ravvicinata ha aumentato il senso di apprensione tra la popolazione laziale, già scossa lo scorso 2 novembre da un sisma di magnitudo 3.3 avvertito in tutto il litorale romano e pontino.

Gli esperti ricordano che l’area dei Castelli Romani è un territorio geologicamente attivo, legato alla struttura dell’antico Vulcano Laziale.