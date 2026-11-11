Terremoto al largo della Sicilia, scossa di magnitudo 4,1 avvertita anche a Palermo: sciame sismico in corso

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Forte scossa di terremoto con epicentro nel Mar Tirreno avvertito distintamente a Palermo a Catania. Il sisma, di magnitudo 4.1, è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) all’alba di mercoledì 11 novembre. Dopo, nello spazio di 2 ore, ci sono state 6 scosse, con una magnitudo tra 2.1 e 2.6: lo sciame sismico è in corso.

La prima scossa di terremoto avvertita in tutta la Sicilia

La prima forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall’Ingv alle ore 06:12 con epicentro vicino alle Eolie, avvertita a Palermo.

Il sisma è avvenuto ad appena 8 chilometri di profondità.

Fortunatamente, al momento non si registrerebbero danni a persone o cose.

Sciame sismico

Lo sciame sismico è in corso. Dopo la scossa di magnitudo 4.1 ne sono registrate altre 6:

ore 06:31: magniutdo 2.2, profondità 10 km

profondità 10 km ore 06:41: magnitudo 2.6, profondità 10 km

profondità 10 km ore 06:51: magnitudo 2.2, profondità 10 km

profondità 10 km ore 07:06: magnitudo 2.1, profondità 10 km

profondità 10 km ore 07:07: magnitudo 2.2, profondità 10 km

profondità 10 km ore 08:12: magnitudo 2.3, profondità 34 km

Si parla di sciamo sismico in relazione ai movimenti delle due placche, africana ed euroasiatica.

Il precedente recente del 23 ottobre

Lo scorso 23 ottobre un altro sciame sismico aveva interessato le stesse zone: la scossa più forte aveva raggiunto magnitudo 5.0. Tanta la paura tra i residenti, vista anche l’allerta tsunami diramata e poi revocata.