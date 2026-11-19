Terremoto al largo delle Isole Eolie di magnitudo 3,5 in provincia di Messina: epicentro in pieno Mar Tirreno
Forte scossa di terremoto registrata al largo delle Isole Eolie, in provincia di Messina: magnitudo 3.5
Forte scossa di terremoto con epicentro nel Mar Tirreno al largo delle Isole Eolie, in provincia di Messina. Il sisma, di magnitudo 3.5, è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) nel primo pomeriggio di giovedì 19 novembre.
Scossa di terremoto al largo delle Eolie
La scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata dall’Ingv alle ore 13:14 con epicentro al largo delle Eolie, o Ovest di Lipari. Il sisma è avvenuto a 204 chilometri di profondità. Fortunatamente, al momento non si registrano danni a persone o cose.
Le scosse precedenti
Poco dopo la mezzanotte, sempre nel Tirreno c’erano stati due terremoti: uno di magnitudo 2.9, alle ore 00:17 (profondità 29 km); l’altro di magnitudo 2.6, alle ore 00:37 (profondità 8 km).
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