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Terremoto al largo delle Isole Eolie di magnitudo 4,7 in provincia di Messina: epicentro in pieno Mar Tirreno

Forte scossa di terremoto registrata al largo delle Isole Eolie, in provincia di Messina: magnitudo 4.7

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simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Forte scossa di terremoto con epicentro nel Mar Tirreno al largo delle Isole Eolie, in provincia di Messina. Il sisma, di magnitudo 4.7, è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) all’alba di giovedì 8 ottobre.

Scossa di terremoto al largo delle Eolie

La scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata dall’Ingv alle ore 5:42 con epicentro al largo delle Eolie.

Il sisma è avvenuto a 372 chilometri di profondità.

La situazione

Fortunatamente, al momento non si registrano danni a persone o cose.

La scossa precedente

Prima della scossa, Ingv ne aveva registrata un’altra molto lieve a Furnari, sulla costa di Messina, di magnitudo 0.9, alle ore 01:45 di notte.

La scossa successiva

Alle 7:02, dopo il sisma di 4.7, è arrivato invece quello con epicentro a Basicò, nell’entroterra della città peloritana: magnitudo 1.7.

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