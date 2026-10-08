Terremoto al largo delle Isole Eolie di magnitudo 4,7 in provincia di Messina: epicentro in pieno Mar Tirreno
Forte scossa di terremoto registrata al largo delle Isole Eolie, in provincia di Messina: magnitudo 4.7
Forte scossa di terremoto con epicentro nel Mar Tirreno al largo delle Isole Eolie, in provincia di Messina. Il sisma, di magnitudo 4.7, è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) all’alba di giovedì 8 ottobre.
Scossa di terremoto al largo delle Eolie
La scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata dall’Ingv alle ore 5:42 con epicentro al largo delle Eolie.
Il sisma è avvenuto a 372 chilometri di profondità.
La situazione
Fortunatamente, al momento non si registrano danni a persone o cose.
La scossa precedente
Prima della scossa, Ingv ne aveva registrata un’altra molto lieve a Furnari, sulla costa di Messina, di magnitudo 0.9, alle ore 01:45 di notte.
La scossa successiva
Alle 7:02, dopo il sisma di 4.7, è arrivato invece quello con epicentro a Basicò, nell’entroterra della città peloritana: magnitudo 1.7.